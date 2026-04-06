SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a demissão de Dorival Júnior do Corinthians logo depois da derrota diante do Internacional, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (5), a competição alcançou uma média de um treindor demitido por rodada.

Nesta segunda-feira (6), Fernando Diniz, livre no mercado desde sua saída do Vasco, encaminhou acerto para ser o novo técnico do time do Parque São Jorge.

O trabalho de Dorival rendeu dois títulos à equipe corintiana, a Copa do Brasil em 2025, em cima do Vasco ainda sob o comando de Diniz, e a Supercopa do Brasil, com vitória sobre o Flamengo.

Ao longo de sua passagem pelo Parque São Jorge, Dorival acumulou um aproveitamento de 48,9% de aproveitamento, com 66 jogos, 26 vitórias, 19 empates e 21 derrotas. Na primeira parte do Campeonato Brasileiro deste ano, no entanto, seu desempenho caiu, com média de 33,3%, com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Décimo treinador demitido desde o início da competição, Dorival é o quarto profissional brasileiro a perder o emprego durante do torneio. A lista tem, ainda, cinco argentinos e um colombiano.

Jorge Sampaoli foi o primeiro demitido no Nacional, deixando o Atlético-MG na terceira rodada, após empate com o Remo. O argentino acumulou dois empates e uma derrota.

Fernando Diniz foi o segundo treinador a cair. Ele deixou o Vasco após derrota por 1 a 0 para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Ao todo, Diniz comandou a equipe cruz-maltina em três rodadas do campeonato nacional, com duas derrotas e um empate.

Juan Carlos Osório foi o terceiro treinador demitido em meio à disputa do Brasileiro, com retrospecto de uma derrota e três empates pelo Remo. A queda do técnico, no entanto, ocorreu após derrota no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense por 2 a 1 contra o rival Paysandu.

Filipe Luís foi o quarto treinador a ser demitido durante o certame, desligado do Flamengo. Ex-jogador do clube carioca e último técnico campeão brasileiro, ele foi demitido mesmo após vencer o Madureira por 8 a 0 pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro desta amo, Filipe Luís comandou o Flamengo em três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Hernán Crespo foi o quinto treinador a entrar na lista, mesmo ocupando, na ocasião, a vice-liderança do Nacional. O técnico comandou o time tricolor em quatro rodadas, com três vitórias e um empate.

Já Tite comandou o Cruzeiro por seis rodadas no Brasileiro, acumulando três derrotas e três empates. A queda aconteceu após empate por 3 a 3 com o Vasco, no Mineirão.

Juan Pablo Vojvoda foi o sétimo treinador a cair no campeonato. O Santos o demitiu após três derrotas, dois empates e uma vitória no campeonato.

O argentino Martín Anselmi, do Botafogo, e o brasileiro Gilmar Dal Pozzo, da Chapecoense, completaram a lista, agora reforçada por Dorival Júnior.