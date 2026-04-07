SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sul-Americana de 2026 começa nesta terça-feira (7), e a edição promete ser uma das mais fortes da história. Pelo menos é o que mostram os números.

SUPER SULA?

A Sul-Americana deste ano conta com 10 campeões de Libertadores na disputa. São eles: Santos, São Paulo, River Plate, Grêmio, Vasco, Botafogo, Atlético-MG, San Lorenzo, Racing e Olimpia.

A fase de grupos terá confrontos envolvendo alguns deles. Vasco x Olimpia, Santos x San Lorenzo e Botafogo x Racing são os jogos que ocorrerão nesta primeira fase. O último deles, inclusive, foi o duelo que definiu o campeão da Recopa Sul-Americana do ano passado, quando o Racing foi campeão sobre o Botafogo.

A Sula tem o mesmo número de campeões que a própria Libertadores neste ano. A Liberta também tem 10 participantes que já a conquistaram na edição de 2026: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Peñarol, Nacional-URU, LDU e Estudiantes.

A edição deste ano, por outro lado, conta com novatos. Deportivo Recoleta (PAR) e Deportivo Riestra (ARG) jogam uma competição internacional pela primeira vez na história.

GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Grupo A: América de Cali, Alianza Atlético, Tigre e Macará

Grupo B: Atlético-MG, Cienciano, Juventud e Puerto Cabello

Grupo C: São Paulo, Millonarios, O'Higgins e Boston River

Grupo D: Santos, Deportivo Cuenca, Deportivo Recoleta e San Lorenzo

Grupo E: Racing, Botafogo, Caracas e Independiente Petroleto

Grupo F: Grêmio, Montevideo City Torque, Palestino e Deportivo Riestra

Grupo G: Olimpia, Vasco, Barracas Central e Audax Italiano

Grupo H: River Plate, Bragantino, Blooming e Carabobo

JOGOS DA 1ª RODADA

Hoje (7/4)

19h - Barracas Central x Vasco

19h - Independiente Petrolero x Racing

21h - O'Higgins x Millonarios

21h30 - Boston River x São Paulo

23h - Alianza Atlética x Tigre

Amanhã (8/4)

19h - Deportivo Cuenca x Santos

19h - Deportivo Riestra x Palestino

19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo

21h - Audax Italiano x Olimpia

21h30 - Blooming x River Plate

21h30 - Montevideo City Torque x Grêmio

23h - Puerto Cabello x Atlético-MG

Quinta-feira (9/4)

19h - Botafogo x Caracas

19h - Juventud x Cienciano

21h30 - Carabobo x Bragantino

21h30 - Macará x América de Cali


