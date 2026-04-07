Os rivais do @FluminenseFC no Grupo C em busca da #GloriaEterna!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 31, 2026
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O Tricolor das Laranjeiras entra em ação a partir das 19h (horário de Brasília) no Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, para medir forças com o Deportivo La Guaira (Venezuela) pelo Grupo C da competição. Os outros adversários do Fluminense na fase de grupos da Libertadores são Bolívar (Bolívia) e Independiente Rivadavia (Argentina).
Grupo D pesado em tradição!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 1, 2026
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Também nesta terça, o Cruzeiro viaja até o Equador para enfrentar o Barcelona. O jogo, que será disputado a partir das 21h, terá como palco o Estádio Monumental de Guayaquil. A Raposa está no Grupo D, que também conta com a participação de Boca Juniors (Argentina) e da Universidad Católica (Chile).
Os desafios do @Flamengo no Grupo A para defender o título da CONMEBOL #Libertadores em 2026!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 29, 2026
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Já a próxima quarta-feira (8) contará com a estreia das equipes que fizeram a final da última edição da Copa Libertadores. O atual campeão Flamengo ira até o Estádio Inca Garcilaso de la Vega para estrear no Grupo A diante do Cusco (Peru), a partir das 21h30.
O @Palmeiras cruza com velhos conhecidos no Grupo F!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 3, 2026
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No mesmo horário, mas no Grupo F, o atual vice-campeão Palmeiras irá até Cartagena, onde enfrentará o Junior Barranquilla (Colômbia) no Estádio Olímpico Jaime Morón León. A única equipe brasileira e estrear em casa é o Mirassol. Também na quarta, mas a partir das 19h, o Leão Caipira recebe o Lanús (Argentina), pelo Grupo G, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.
Os adversários do @mirassolfc no Grupo G em sua estreia na CONMEBOL #Libertadores!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 4, 2026
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O Corinthians será o último time do Brasil a estrear pela atual edição da competição continental. O Timão entra em campo na próxima quinta-feira (9), a partir das 21h no estádio Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, para enfrentar o Platense pelo Grupo E.
Dois campeões da #GloriaEterna no Grupo E!CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 2, 2026
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