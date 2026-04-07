SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob mistério até uma hora antes do jogo, Harry Kane deixou a condição de dúvida para ser protagonista na vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid nesta terça-feira (7), por 2 a 1, na partida de ida das quartas de final da Champions League.

Recuperado de uma lesão no tornozelo sofrida a serviço da seleção inglesa -não detalhada por federação ou clube, que ocultaram até o lado afetado-, o atacante foi confirmado pelo técnico Vincent Kompany no limite do prazo definido para partidas organizadas pela Uefa.

O suspense alimentou expectativas distintas. Para o time espanhol, a ausência do inglês significaria um problema a menos diante do ataque alemão. Para o líder da Bundesliga, a presença do camisa 9 elevava a confiança para buscar resultado fora de casa.

A atuação fez jus ao enredo. Kane participou da jogada do primeiro gol, marcado por Luis Díaz aos 41 minutos do primeiro tempo, e precisou de apenas 20 segundos na etapa final para ampliar após assistência de Olise.

Foi o 49º gol do atacante em 41 jogos na temporada. Na Champions, ele é o vice-artilheiro, com 11, atrás de Kylian Mbappé, que chegou a 14 justamente contra o time alemão.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o francês descontou para o Real Madrid e manteve a equipe viva na disputa, agora obrigada a buscar a virada no jogo de volta, na próxima quarta-feira (15), em Munique.

Apesar da esperança que Mbappé deu ao seus torcedores, a tarefa não será nada fácil. Afinal, mesmo na Espanha, o Bayern de Munique construiu sua vitória com uma postura agressiva, encurralando o Real em seu campo de defesa durante boa parte do jogo.

O time espanhol exigiu boas defesas de Neuer, mas suas principais chegadas foram com contra-ataques. fora de casa, o cenário deverá ser ainda mais desafiador.

Na outra chave, o Arsenal também conseguiu uma vitória como visitante. Em Lisboa, Havertz marcou nos acréscimos e definiu o placar de 1 a 0.

As duas equipes voltam a se enfrentar em Londres, na quarta (15).