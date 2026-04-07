SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Roberto, narrador esportivo da TV Globo, não estará nas transmissões da emissora na Copa do Mundo de 2026. Ele foi afastado para tratamento médico.

Narrador fazia exames de rotina e teve diagnóstico de neoplasia na região cervical. Segundo comunicado da Globo enviado à reportagem, Luis Roberto está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

"O tratamento vai impedir o narrador de estar presente nas próximas transmissões e nos jogos da Copa do Mundo", afirmou a TV Globo, em nota.

A Globo informou à reportagem que um substituto ainda não foi definido. Luís Roberto se tornou o narrador número 1 da emissora após a saída de Galvão Bueno, após a Copa do Mundo de 2022.

O narrador disse que tudo está sob controle e agradeceu à emissora pelo apoio. "Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time", afirmou.

"Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", disse o narrador.

Luis Roberto narrou os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, no fim de março. Ele também participou da transmissão de Flamengo x Santos, no último domingo (5), pelo Brasileirão.