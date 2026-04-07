(UOL/FOLHAPRESS) - O Ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, garantiu que a seleção iraniana disputará a Copa do Mundo caso seus jogos sejam realocados para o México. O político, contudo, reforçou que o pedido feito à Fifa ainda não teve resposta.

Nosso pedido para a Fifa realocar os jogos do Irã dos Estados Unidos para o México ainda está válido, mas ainda não recebemos uma resposta. Se for aceita, a participação do Irã na Copa do Mundo é certa. No entanto, a Fifa ainda não respondeu.Ahmad Donyamali, Ministro do Esporte do Irã, à agência de notícias turca Anadolu.

O Irã fará jogos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito na fase de grupos da Copa. Os dois primeiros serão no SoFi Stadium, em Los Angeles, enquanto o último será no Lumen Field, em Seatlle.

A participação do Irã no Mundial ainda é incerta. Em março, o próprio Ministro do Esporte iraniano disse que a seleção não disputaria a Copa devido à guerra do Irã contra Estados Unidos e Israel.

O Irã busca mudar seus jogos para o México principalmente após a fala do presidente americano, Donald Trump, de que a presença dos iranianos na Copa "seria inadequada" para sua própria segurança. A Fifa, no entanto, já indicou que não pretende mudar os locais dos jogos, esperando que as equipes "compitam conforme o calendário".

O Ministro do Esporte do Irã garante que a seleção segue sua preparação para a Copa, atribuindo a participação da equipe à aceitação do pedido realizado à Fifa para a mudança do local.

Como Ministro do Esporte, junto à Federação Iraniana de Futebol, estamos mantendo a seleção preparada para a Copa do Mundo. Contudo, a decisão final será tomada pelo nosso governo.Ahmad Donyamali, Ministro do Esporte do Irã

Nessas circunstâncias, a possibilidade do Irã participar em jogos da Copa do Mundo nos EUA é muito baixa.

O político iraniano também criticou o presidente Donald Trump. Ele reforçou que os países-sede deveriam garantir a segurança de todas as seleções e disse que se os jogos do Irã forem em solo americano, a possibilidade de participação é "muito baixa".

Trump está fazendo pronunciamentos muito contraditórios, o que ele diz é muito incosistente. Enquanto for o caso, de acordo com os regulamentos da Fifa, a segurança deve ser fornecida pelo país-sede. No entanto, a Copa do Mundo acontecerá em breve, e oferecer garantias durante esse período é questionável.