Já Victória Barros vive a expectativa de jogar pela primeira vez na BJK. Em janeiro do ano passado, ela se tornou a primeira tenista brasileira a alcançar as oitavas de final da chave juvenil do Aberto da Austrália.

Sua primeira convocação para a Billie Jean King Cup. Com certeza irá contribuir muito para o nosso time nesse zonal em Ibagué", afirmou Luiz Peniza, capitão da seleção na BJKC.

Ao todo oito seleções competem por duas vagas nos playoffs do Grupo Mundial. Brasil e Chile estão na chave A, junto com Argentina e Peru. Já o grupo B conta com Colômbia, México, Venezuela e Equador. Pelo regulamento, todas as equipes de cada chave jogam entre si, sendo que cada confronto inclui três partidas (duas de simples e uma de duplas). As duas melhores equipes de cada grupo se enfrentarão pela classificação aos playoffs.

Programação

Quarta-feira (08)

Brasil x Chile 13h



Quinta (09)

Brasil x Argentina ou Peru 13h



Sexta (10/04)

Brasil x Argentina ou Peru 13h

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Billie Jean King Cup | brasil | Chile | Estreia | Grupo I das Américas | Luiz Peniza. BJK | Naná Silva | tênis | Victória Barros | zonal