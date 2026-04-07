SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense empatou sem gols com o Deportivo La Guaira (VEN), em Caracas, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2026.

O Tricolor das Laranjeiras pressionou a equipe venezuelana, mas parou na boa atuação de Varela. O goleiro do La Guaira fez um milagre no fim do primeiro tempo e evitou gol de John Kennedy.

A partida aconteceu pelo Grupo C da Libertadores. Com o ponto conquistado, o Fluminense está empatado com o La Guaira na segunda colocação. O Independiente Rivadavia (ARG) é o líder após vencer o Bolívar (BOL).

A próxima rodada será na semana que vem. O time carioca receberá o líder do grupo no Maracanã, no dia 15 de abril (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Fluminense chegou pela primeira vez aos 6 minutos. Martinelli tocou para John Kennedy fazer o pivô, e o camisa 9 passou de primeira para Lucho Acosta. Ele teve boa chance de finalizar bem, mas foi atrapalhado pela defesa do La Guaira e bateu fraco.

John Kennedy arriscou de fora da área. O atacante do Fluminense conduziu a bola na transição e, sem resistência da zaga do adversário, finalizou ao gol. O forte chute foi defendido por Varela Caicedo, mas levou perigo.

Confusão. Luis Martinez deu uma chegada por trás em Canobbio, que caiu no gramado. Uma roda de jogadores foi formada, e o juiz teve que intervir para evitar que a discussão se alongasse. Martínez e Canobbio levaram uma bronca do árbitro.

Varela salvou o La Guaira. Aos 47 minutos, Acosta achou Canobbio infiltrando, e o uruguaio saiu livre pela esquerda. Ele passou para John Kennedy no meio da área, o camisa 9 chutou forte, e Varela fez bonita defesa com uma só mão.

Pedido de pênalti no início do 2º tempo. Canobbio bateu cruzado após cruzamento rasteiro de Acosta, e Rivero desviou com o cotovelo, com o braço junto ao corpo, aos sete minutos. O VAR revisou o lance e nada foi marcado.

Logo em seguida, quase gol do Fluminense. Após bate e rebate na área, aos nove minutos, John Kennedy recebeu na pequena área, mas pegou muito embaixo da bola e chutou por cima.

O primeiro chute do La Guaira no alvo aconteceu aos 17 minutos. Faya conduziu a bola pela esquerda do ataque. Quando chegou perto da linha da área, tentou um chute de trivela. O camisa 6, entretanto, pegou mal na bola, e Fábio defendeu fácil.

Varela salvou de novo nos acréscimos. Martinelli finalizou livre e bateu forte. A bola foi à meia altura, e o goleiro do La Guaira defendeu mais uma vez, salvando o time venezuelano.

DEPORTIVO LA GUAIRA

Varela Caicedo; Martinez, Rivero, Osio e Gutierrez (N. Hernandez); Perdomo, Correa (C. Faya) e Ibarra; Meza (J. Paredes), Londono (A. Rodriguez) e Caceres (Y. Rivas). T.: Hector Bidoglio

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e René; Hércules (Ganso), Martinelli e Acosta (G. Cano); Canobbio (Serna), John Kennedy (Castillo) e Savarino (Soteldo). T.: Luís Zubeldía

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas

Árbitro: José Burgos (URU)

Auxiliares: Horacio Ferreiro e Pablo Llarena (URU)VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões amarelos: Osio (DLG), Rivero (DLG), Paredes (DLG) e Gutierrez (DLG)

Gols: Sem gols