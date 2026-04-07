SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo abriu caminhada na Copa Sul-Americana 2026 com o pé direito. Nesta terça-feira (7), o time bateu o Boston River em pleno Estádio Centenário, por 1 a 0, pela 1ª rodada da fase de grupos do continental.

Damián Bobadilla marcou o gol do triunfo brasileiro, já no segundo tempo.

O embate teve as condições climáticas como um grande protagonista. Em meio à chuvarada, o vento em Montevidéu era tamanho que por vezes até fazia bolas altas planarem após tiros de meta.

A vitória levou o São Paulo à liderança compartilhada do Grupo C, ao lado do O'Higgins ? que bateu o Millonarios mais cedo, por 2 a 0.

Roger Machado optou por rodar o elenco no Uruguai, deixando titulares, como Arthur, Luciano e Calleri, no banco de reservas.

O São Paulo volta a campo às 16h30 (de Brasília) do próximo sábado, no Barradão, onde visita o Vitória. O time é o vice-líder do Brasileirão, com 20 pontos e a cinco do líder Palmeiras.

LANCES IMPORTANTES

Uhh! Em transição rápida, Bobadilla encontra Ferreira aberto pela direita. O atacante leva para dentro, se livra do marcador e finaliza de perna direita, mas Antúnez faz a defesa.

Para fora. Pela faixa central, Cauly avança com a bola, deixa o marcador para trás com um drible e prepara o chute de canhota. A finalização, de média distância, sai com perigo e passa rente à trave de Antúnez.

Assistência do vento! Danielzinho encontra Ferreira na entrada da área do Boston River. O atacante arrisca, mas a bola ganha efeito com o vento. No fim, quase surpreendeu Antúnez, mas que se recompõe a tempo de fazer a defesa.

Anulado. Ferreira levanta na área, Tapia tenta concluir de perto, e a bola fica viva. Cauly aparece na sobra com espaço e só dá um toquinho para o gol, mas o lance acaba sendo invalidado pela arbitragem. Após intervenção do VAR, árbitro de vídeo detectou impedimento do camisa 80.

1 a 0! Agora valeu! Bobadilla é acionado por Ferreira na entrada da área, aplica um belo drible curto, passa pela marcação e bate firme, seco, sem chances para o goleiro, para inaugurar o placar do Tricolor.

BOSTON RIVER

Antúnez; Rivero (Mancebo), Martín González, Ignácio Fernández e Vázquez; Amado (Gastón Ramírez), Barríos, Dafonte (Acosta) e O'Neil; Bonfiglio (Alexander González) e Yair González (Franco Pérez). T.: Ignacio Ithurralde.

SÃO PAULO

Rafael; Cédric Soares, Matheus Dória (Rafael Tolói), Alan Franco e Enzo Diaz; Bobadilla (Pablo Maia), Danielzinho e Cauly (Pedro Ferreira); Ferreira (Tetê), André Silva e Tapia (Artur). T.: Roger Machado.

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeida (ARG)VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

Cartão amarelo: Ignacio Fernández (BOS)

Gol: Damián Bobadilla, 16'/2°T (SAO)