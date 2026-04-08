SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro superou a pressão do Barcelona de Guayaquil (EQU), fora de casa, e venceu na estreia da Libertadores 2026 por 1 a 0.
O gol do Cruzeiro foi marcado por Matheus Pereira. É o quarto do meia-atacante da Raposa em 2026. Ele fez o gol da vitória no dia em que o time mineiro voltou à Libertadores após sete anos.
Foi a terceira partida sob o comando de Artur Jorge. O técnico recém-contratado agora acumula duas vitórias e uma derrota desde que chegou à Raposa.
O Cruzeiro vinha de goleada sofrida contra o São Paulo. O time mineiro levou 4 a 1, com três gols de Ferreirinha, no Morumbis, pelo Brasileirão, em que é o 19º colocado.
A vitória colocou o Cruzeiro na segunda posição do Grupo D. A Raposa está atrás apenas do Boca Juniors (ARG), que lidera pelo saldo de gols após vencer a Universidad Católica (CHI) por 2 a 0.
A próxima partida pela Libertadores é na semana que vem. O Cruzeiro receberá a Universidad Católica, no Mineirão, no dia 15 de abril (quarta-feira), às 19h (de Brasília).
QUEM NÃO FAZ...
Dois minutos antes de abrir o placar, o Cruzeiro quase saiu atrás do marcador. Caraballi fez cruzamento pelo lado direito, a bola passou por todo mundo, e dois jogadores do Barcelona ficaram cara a cara com Matheus Cunha. Eles, no entanto, se atrapalharam e não conseguiram cabecear em direção ao gol.
Logo em seguida, o Cruzeiro manteve a posse de bola e conseguiu chegar ao gol com Matheus Pereira.
No total, foram 18 finalizações do Barcelona contra cinco do Cruzeiro. Mas a pontaria equatoriana não estava afiada...
COMO FOI O JOGO
O início da partida foi morno, com poucas oportunidades nos primeiros 15 minutos. O Barcelona foi o único a tentar finalizar, mas chutou duas vezes para fora, sem grande perigo.
O Cruzeiro quase marcou um golaço com Christian. Aos 18 minutos, o camisa 88 deu um chapéu, ajeitou a bola no ar e finalizou ao gol. O chute foi em direção ao goleiro Contreras, que encaixou.
Aos 21 minutos, Fagner cobrou lateral direto para a área. A bola quicou e sobrou para Kaio Jorge, que superou a marcação e chegou inteiro para cabecear. O atacante do Cruzeiro, no entanto, não acertou a bola em cheio, e Contreras defendeu.
Matheus Cunha salvou o Cruzeiro. O goleiro da Raposa foi buscar no canto após chute de Luis Cano. Aos 28 minutos, a defesa do Cruzeiro vacilou e entregou a bola na entrada da área. Quiñonez foi à linha de fundo, tocou para trás, e Cano quase marcou. O impedimento foi marcado após o lance.
O Cruzeiro abriu o placar no início do 2º tempo. Fagner cruzou da direita, e Matheus Pereira subiu sozinho para desviar. Ele cabeceou em direção ao chão, como manda o manual, e fez o primeiro gol do jogo aos oito minutos.
O Barcelona também cobrou lateral para a área, aos 10 minutos. Na confusão, a bola sobrou para Luis Cano. Ele girou o corpo e finalizou, e a bola passou muito perto da trave de Matheus Cunha.
Kaio Jorge perdeu chance na pequena área. Christian deu belo passe de letra para a passagem de Kaiki, que cruzou rasteiro para o camisa 19. Pressionado pela marcação, Kaio Jorge pegou mal na bola e chutou para fora.
A pressão do Barcelona continuou até o fim. Aos 40 minutos, Mina cruzou da esquerda e achou Parrales na segunda trave. O camisa 14 conseguiu cabecear bem, mas a bola foi na direção de Matheus Cunha, que defendeu.
O Cruzeiro perdeu chance inacreditável para matar o jogo. A zaga do Barcelona vacilou, e Wanderson cruzou para Chico da Costa. O atacante isolou o chute mesmo estando praticamente embaixo da trave de Contreras.
BARCELONA-EQU
Contreras; Carabali, Rangel, Baez, Sosa (H. Villalba) e Vallecilla (J. Mina); Céliz (J. Intriago), Antunes Lugo e Jhonny Quiñonez (T. Martinez); Luis Cano (M. Parrales) e Benedetto. T.: César Farías
CRUZEIRO
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (L. Villalba) e Kaiki; Lucas Silva, Gérson (Matheus Henrique), Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge (Chico da Costa). T.: Artur Jorge
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo
Árbitro: Juan Benitez (PAR)
Auxiliares: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (PAR)
VAR: Jose Mendez (PAR)
Cartões amarelos: Céliz (BSC)
Gols: Matheus Pereira (CRU)