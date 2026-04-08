SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay iniciou o processo de recuperação no Corinthians após sofrer uma lesão de grau dois no músculo anterior da coxa direita no dia 22 de março, durante o empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileiro.

Após retornar da Europa durante a Data Fifa ?mesmo cortado da seleção holandesa ?o jogador passou por exames no Brasil.

A avaliação foi conduzida pelo núcleo de saúde e performance do clube, que, a partir do diagnóstico, deu início ao cronograma de recuperação nesta semana.

ETAPAS DO TRATAMENTO

Memphis cumprirá quatro etapas até estar apto a retornar aos gramados. Neste momento, ele ainda está na fase inicial do processo e não foi a campo, sequer para atividades leves.

O UOL apurou que a rotina atual intercala o tratamento da lesão com exercícios voltados à manutenção do condicionamento físico. O atacante realiza trabalhos de membros superiores, além de atividades na esteira e na bicicleta ergométrica, sempre nas dependências internas do CT Dr. Joaquim Grava.

A evolução do quadro será monitorada de perto pela equipe de performance. Exames de imagem periódicos ?com tendência a serem realizados a cada três dias? vão indicar o momento adequado para a progressão de fase.

Superada a etapa inicial, o planejamento prevê a ida ao campo para atividades individualizadas, com foco em corridas. Na sequência, o jogador avançará para a fase mais próxima do retorno: os trabalhos com bola.

Inicialmente, a participação será parcial, evoluindo gradualmente até a integração total com o grupo. Mesmo após ser liberado para voltar a ser relacionado, Memphis ainda estará em fase de transição, com controle de minutagem até atingir o nível físico ideal.

SEM PRAZO DEFINIDO

Apesar do avanço estruturado no processo de recuperação, o Corinthians não estabelece um prazo para o retorno do atacante.

A definição também dependerá de alinhamentos com Wagner Bertelli, novo preparador físico do clube, que integra comissão técnica de Fernando Diniz.

Internamente, o cenário é de otimismo diante das respostas iniciais do jogador. A expectativa é que Memphis ainda tenha participação relevante em jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, que pode coincidir com o fim de seu vínculo contratual, em julho.