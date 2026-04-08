SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está disputando nesta semana o torneio Albert Schweitzer, campeonato sub-18 de basquete e reconhecido como um dos torneios de base mais tradicionais da modalidade.

Até aqui, a seleção venceu três jogos em três disputados e o elenco conta com jovens que já tiveram a oportunidade de disputar pelo menos uma partida do NBB pelos seus times. O time venceu a China na estreia por 87 a 73, depois venceu Nova Zelândia por 75 a 72 e a Letônia, por 76 a 74.

O jogador mais estrelado é Edu Santos, irmão mais novo de Gui Santos, que já está no elenco principal do Pinheiros, sendo cestinha contra o Fortaleza. Porém, ele não é o único que está brilhando.

O brasileiro com a maior média de pontos é Pietro Melo, com 15,7 pontos por jogo. Ele é armador do Paulistano e já entrou em 10 partidas nesta temporada. Seus melhores jogos foram contra o Basket Osasco e o Fortaleza, com cinco e quatro pontos, respectivamente.

Mathias Alessanco, jogador que deixou o Pinheiros após uma partida nesta temporada, também tem se destacado. Ele tem média de 10 rebotes por jogo, o segundo maior do torneio, e 23,3 de eficiência, o terceiro atleta mais eficiente do torneio.

Alguns jogadores da seleção já atuam fora do Brasil. Pedro Figueiredo, segundo maior cestinha do elenco no torneio, joga no Saski Baskonia (ESP), time da Liga ACB e Euroliga. Isaiah Santos, segundo mais eficiente, joga no Seven Lakes High School, nos EUA.

O Brasil volta a jogar nesta quarta às 8h15 contra a Itália e fecha a primeira fase na sexta contra a Sérvia. Uma vitória classifica o Brasil direto para as semifinais do torneio.