SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona dominava o jogo contra o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (8), no Camp Nou, quando teve o zagueiro Pau Cubarsí expulso no fim do primeiro tempo e viu o roteiro do duelo mudar.

Na cobrança da falta que originou o cartão vermelho, o argentino Julián Alvarez colocou a bola no ângulo de Joan García e abriu caminho para a vitória dos visitantes por 2 a 0, no confronto de ida das quartas de final da Champions League.

Mesmo com um a menos, o time catalão voltou a pressionar na segunda etapa, mas não conseguiu o empate. A situação piorou quando o Atlético de Madrid ampliou com Alexander Sørloth, aos 25 minutos, completando cruzamento da esquerda.

Além do resultado, os jogadores do Barcelona reclamaram da atuação do árbitro romeno István Kovács. Primeiro, pediram a expulsão de Koke, que, já advertido, fez falta dura em Lamine Yamal, mas não recebeu o segundo cartão amarelo.

A maior irritação, porém, ocorreu em um lance inusitado. O goleiro Juan Musso colocou a bola em jogo em tiro de meta e, na sequência, o zagueiro Arnau Pubill interceptou a bola com a mão e reiniciou a jogada. Apesar dos protestos do Barcelona, que pediu pênalti, nem Kovács nem o VAR revisaram o lance.

Agora, o time catalão terá a difícil missão de reverter o placar na casa do Atlético de Madrid, na próxima terça-feira (14).

Também nesta quarta, o Paris Saint-Germain venceu o Liverpool por 2 a 0, em Paris, e vai carregar uma boa vantagem para a partida de volta, na Inglaterra, na próxima terça. Désiré Doué e Kvaratskhelia definiram a vitória da equipe francesa.

Na outra chave, em jogos disputados na terça-feira (7), o Bayern de Munique venceu o Real Madrid fora de casa por 2 a 1, e o Arsenal ganhou do Sporting, por 1 a 0, também como visitante.