(UOL/FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira (08), na França, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Désiré Doué e Kvaratskhelia fizeram os gols do PSG no Parque dos Príncipes.

A partida foi marcada pelo domínio do PSG. A equipe perdeu pelo menos três outras grandes chances e poderia ter goleado os Reds em Paris.

O jogo de volta entre franceses e ingleses será no dia 14 de abril, em Anfield, na Inglaterra.

Antes do duelo decisivo contra o PSG, o Liverpool ainda tem um compromisso contra o Fulham em casa, no dia 11, pela 32ª rodada da Premier League. Já o PSG descansa até o duelo em Anfield.

REENCONTRO EM MATA-MATA

Esse é o segundo encontro entre PSG e Liverpool em uma fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Em 2025, franceses e ingleses se enfrentaram nas oitavas de final da Champions.

No ano passado, o PSG levou a melhor ao despachar o Liverpool nos pênaltis. Os ingleses haviam vencido a partida de ida por 1 a 0, e o PSG devolveu o placar no jogo de volta.

O PSG acabou sendo o campeão da última edição, ao bater a Inter de Milão na final por 5 a 0, conquistando sua primeira Champions na história.

O Liverpool é o terceiro maior campeão do torneio, empatado com o alemão Bayern de Munique com 6 títulos, atrás de Milan (7) e Real Madrid (15).

A última conquista dos Reds no maior torneio da Europa foi na temporada 2019, quando bateram o Tottenham na final.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: Désiré Doué abriu o placar para o PSG aos 11 minutos do 1º tempo. O atacante chegou pela esquerda na ponta da grande área e arriscou, a bola bateu em Gravenberch e entrou no ângulo do goleiro Mamardashvili.

Perdeu na cara! Aos 36 minutos do 1º tempo, Dembélé avançou pela esquerda e serviu Doué livre na área de frente para Mamardashvili, mas o francês bateu em cima do goleiro.

Agora foi o Dembélé. Na volta do intervalo, o PSG desperdiçou mais uma grande oportunidade de ampliar o placar. Kvaratskhelia triangulou com Nuno Mendes, que serviu Dembélé na grande área de frente para o gol, mas o francês isolou a bola por cima do travessão.

Domínio francês. A partir dos 15 minutos do 2º tempo, o PSG começou a rodar a bola pela defesa, controlando a partida e impedindo que o Liverpool criasse qualquer chance de empatar a partida.

2 x 0: Kvaratskhelia ampliou o placar para os donos da casa aos 19 minutos do 2º tempo. O georgiano pegou a bola no meio de campo, tocou em João Neves e recebeu um passe em profundidade. Kvaratskhelia entrou na área, driblou Gravenberch e Mamardashvili para fazer um belo gol.

Pênalti para o PSG anulado. Zarie-Emery tomou um carrinho por trás de Konaté, e José Maria Sánchez deu pênalti para o PSG. Mas o árbitro espanhol foi chamado ao VAR e mudou de ideia, cancelando o pênalti e o cartão amarelo que havia dado para Konaté.

Carimbou a trave! Dembélé escapou em contra-ataque do PSG e soltou o pé de fora da área, mas acertou a trave esquerda do goleiro Mamardashvili.

Jogada dos laterais. Em mais um contra-ataque, Hakimi saiu sozinho em direção ao gol, mas rolou para Nuno Mendes, que entrava sozinho pela esquerda. Mas o lateral português se enrolou com a bola e não conseguiu finalizar no gol.

PSG: Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Zarie-Emery, Vitinha, João Neves; Doué (Kang-In Lee), Kvaratskhelia, Dembélé (Hernández). T.: Luís Enrique.

LIVERPOOL

Mamardashvili; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson); Gravenberch, Mac Allister, Wirtz (Jones), Szoboszlai (Gakpo); Frimpong (Nyoni), Ekitike (Isak). T.: Arne Slot.

Local: Parc des Princes, Paris (França)

Árbitro: José Maria Sánchez (Espanha)

Cartões amarelos: Joe Gomez e Mac Allister (LIV)

Gols: Désiré Doué (PSG), 11' do 1º tempo (1-0); Kvaratskhelia (PSG), 19' do 2º tempo (2-0)