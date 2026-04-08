RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O empate do Flamengo com o Fortaleza, nesta quarta-feira (08), pelo Brasileirão Sub-20, teve uma cena que já fez torcedor rubro-negro esbravejar com o time profissional.

A jogada do gol do Laion, que alcançou o 1 a 1 no confronto na Gávea, veio em uma batida de escanteio ensaiada, culminando com uma finalização certeira na entrada da área dada por Emanuel.

Na derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão dos profissionais, foi assim que saiu o segundo gol, marcado na ocasião por Gabriel.

Em comum, além da incapacidade das defesas do Fla de travarem a movimentação adversária, está a liberdade e o espaço na entrada da área que o time rubro-negro permitiu.

No caso do sub-20 treinado por Bruno Pivetti, três jogadores do Flamengo chegaram a tentar reduzir o espaço, mas já tinham sido enganados pelo corta-luz de um dos jogadores do Fortaleza. A bola morreu no canto do goleiro Léo Nannetti.

Com o time principal, o chute de Gabriel foi até mais forte e de uma distância maior. A diferença é que a bola do Red Bull Bragantino foi trabalhada em uma batida mais curta antes de ser rolada para a finalização do volante.

Com o empate por 1 a 1 na Gávea, o time sub-20 do Flamengo amarga um cenário de meio de tabela. Com os resultados de momento, está em décimo, após cinco jogos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Fortaleza está invicto, mas é o time que mais empatou: quatro vezes.