(UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus que levava os jogadores do Atlético de Madrid ao Camp Nou, para o jogo que aconteceu na tarde desta quarta-feira, contra o Barcelona, foi apedrejado por torcedores do clube catalão e sofreu danos.

Em campo, o Atleti venceu na casa do rival e saiu na frente no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Segundo o jornal espanhol Marca, é a segunda vez que o ônibus do Atlético é apedrejado ao chegar ao Camp Nou. A primeira vez foi no início de março, quando o Barcelona venceu por 3 a 0, mas foi eliminado na semifinal da Copa do Rei no placar agregado.

Nas imagens conseguidas pelo jornalista David Reverter, do Sport, é possível ver que os vidros do ônibus sofreram danos, mas não chegaram a quebrar. O lançamento das pedras aconteceu na rua anterior à entrada do Camp Nou, por vários torcedores que estavam nas calçadas. O ônibus do Atletico estava sendo escoltado pela polícia.

No jogo de ida, o Atleti saiu vitorioso por 2 a 0. Cubarsí foi expulso ao cometer falta no primeiro tempo, e Julián Álvarez abriu o placar com um golaço na cobrança. Na etapa final, os Colchoneros seguraram a pressão do Barça e ampliaram com Sorloth.

O duelo de volta acontece na terça-feira da semana que vem (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano. O Atlético pode perder por até um gol de diferença que vai para a semifinal, onde pode pegar Arsenal ou Sporting.