SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mirassol estreou com o pé direito na Libertadores após um jejum de vitórias de mais de dois meses. Em sua primeira partida internacional, o time do interior de São Paulo venceu o Lanús, atual campeão da Sul-Americana, por 1 a 0, nesta quarta-feira (8).

João Victor fez o único gol da partida, já no 2º tempo. Reinaldo cobrou escanteio, e o zagueiro cabeceou firme para balançar as redes no Maião.

O Leão não vencia desde o dia 29 de janeiro. A última vitória da equipe comandada por Rafael Guanaes foi na primeira rodada do Brasileirão, contra o Vasco ? nesta quarta-feira (08), é o lanterna. Desde então, foram quatro empates e sete derrotas no total, contando também confrontos pelo Paulistão.

Na semana que vem, o Mirassol jogará fora de casa. A segunda rodada será contra a LDU, no Equador, na próxima terça-feira (14).

O resultado colocou o Leão empatado na primeira posição com os equatorianos. A LDU venceu o Always Ready (BOL), nesta terça-feira (07), por 1 a 0.

A FESTA QUASE COMEÇOU ANTES

No início do segundo tempo, o Mirassol quase marcou com o mesmo roteiro. Aos cinco minutos, Reinaldo bateu escanteio do mesmo lado e encontrou Neto Moura na pequena área.

O volante desviou para o fundo da rede, mas a bola fez a curva por trás da linha de fundo no cruzamento de Reinaldo, e o gol foi anulado. Dez minutos depois, a festa foi concretizada com o gol de João Victor.

COMO FOI O JOGO

A partida teve grande equilíbrio e poucas chances claras de gol ao longo das duas etapas. No primeiro tempo, Reinaldo quase fez de falta, mas Losada espalmou e defendeu.

Na segunda etapa, o cenário foi semelhante. O Mirassol teve três finalizações no alvo durante a partida, enquanto o Lanús acertou apenas duas.

No fim, Tomás Guidara, do Lanús, ainda foi expulso por acertar a sola da chuteira no peito de Negueba, facilitando a vida para o Leão.