(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos estreou com derrota na Copa Sul-Americana de 2026. Nesta quarta-feira, o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, do Equador, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar.
Gabriel Brazão fez contra o gol "quase olímpico" que deu a vitória aos mandantes. Após cobrança de escanteio fechada de Mancinelli, o goleiro santista acabou surpreendido e até tentou evitar o gol, mas entrou com bola e tudo.
O Santos não contou com Neymar nem Gabigol. O primeiro foi poupado, enquanto o segundo seguiu realizando tratamento de lesão na coxa direita. Igor Vinícius começou no banco de reservas e deu lugar ao jovem Gustavo Henrique, improvisado na lateral direita. Na outra lateral, Escobar apresentou um quadro febril e foi cortado, dando lugar para o jovem Rafael Gonzaga, que fez o primeiro jogo como profissional.
Com a derrota, o Peixe estreia zerado no grupo D da Sul-Americana, enquanto o Deportivo Cuenca vai à liderança. No outro jogo da chave, Deportivo Recoleta e San Lorenzo empataram por 1 a 1.
O Santos volta a campo no sábado (11), quando recebe o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Peixe está em 15º lugar na tabela, com 10 pontos.
COMO FOI O JOGO
Jogando na casa do adversário, o Santos começou o duelo se impondo e teve as primeiras chances. Oliva recebeu de Moisés na intermediária e chutou, exigindo boa defesa do goleiro Ferrero. Em seguida, o próprio Moisés tabelou com Rafael Gonzaga e bateu da entrada da área, levando perigo. O Deportivo Cuenca respondeu com Mancinelli, que chutou da linha de fundo e fez com que Brazão mandasse para fora.
O Peixe seguiu levando mais perigo com Gabriel Bontempo e Rony. O jovem meio-campista buscou o ângulo em chute da entrada da área, e a bola passou zunindo a trave. Pouco depois, o camisa 11 quase marcou de cabeça após escanteio, mas Ferrero segurou firme.
O jogo ficou mais equilibrado depois da metade do primeiro tempo, e os donos da casa ficaram perto de abrir o placar. Chacón recebeu no lado esquerdo da área e cruzou com desvio em Rafael Gonzaga ? a bola passou pela defesa, e Vega quase alcançou na segunda trave. Antes do intervalo, Melvin Díaz ainda teve outra oportunidade pelo Cuenca, mas mandou para fora.
O Santos voltou para a etapa final melhor e acertou uma bola no travessão. Gabriel Bontempo recebeu na entrada da área, levou para a esquerda e carimbou o travessão Ferrero. Antes, Rollheiser já havia levado perigo em chute que buscou o ângulo.
O Deportivo Cuenca conseguiu abrir o placar com um gol quase olímpico. Aos 14 minutos, Brazão deixou o gol ao tentar evitar o escanteio, mas não conseguiu. Na cobrança, Mancinelli viu que a primeira trave estava vazia e arriscou ? a bola pegou no goleiro do Peixe antes de entrar: 1 a 0. Pouco depois, o Santos quase empatou em passe de Rony que Gabriel Bontempo não alcançou.
Depois de sofrer o gol, o Santos mexeu e tentava pressionar. O Peixe, entretanto, não conseguia levar perigo, enquanto o Cuenca passou a se defender para garantir a vitória. Na melhor chance, já na reta final, Barreal mandou na cabeça de Thaciano que, dentro da pequena área, cabeceou para fora. Pouco depois, o próprio Barreal recebeu com espaço dentro da área, mas mandou por cima.
DEPORTIVO CUENCA
Ferrero; Chacón (Guevara), Boolsen, Postel e Carlos Arboleda; Maccari (Morocho), Edison Vega e David González (Ordóñez); Melvin Díaz (Bryan García), Mancinelli e Leguizamón (Rivero). T.: Jorge Célico.
SANTOS
Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Rafael Gonzaga (Zé Rafael); Willian Arão, Christian Oliva (Thaciano) e Gabriel Bontempo; Moisés (Rollheiser), Rony (Robinho Jr) e Lautaro Díaz (Barreal). T.: Cuca.
Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (EQU)
Árbitro: Gery Vargas (BOL)
Assistentes: José Antelo (BOL) e Edward Saavedra (BOL)
VAR: Jorge Justiniano (BOL)
Gol: Gabriel Brazão (contra, 14'/2ºT) (CUE)
Cartões amarelos: Boolsen e Ordóñez (CUE); Lucas Veríssimo (SAN)