RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão, o Flamengo superou a altitude de 3,4 mil metros de Cusco e, jogando com inteligência e coragem, venceu o time peruano de mesmo nome por 2 a 0, nesta quarta-feira (08), em sua estreia no Grupo A da Libertadores. Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Arrascaeta.

No outro jogo da chave, o Independiente de Medellín, da Colômbia, empatou com o Estudiantes, da Argentina, em 1 a 1. Com isso, o Rubro-Negro é o líder isolado com três pontos. A próxima partida dos brasileiros na competição é dia 16 de abril contra os colombianos.

Clássico no sábado - O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde neste sábado tem o clássico com o Fluminense, no Maracanã.

CINCO DESFALQUES

O Flamengo chegou para o confronto com cinco desfalques importantes por lesão: Jorginho (panturrilha esquerda), Erick Pulgar (ombro direito), Alex Sandro (coxa direita), Everton Cebolinha (fratura em uma das costelas) e Saúl (em recuperação de uma cirurgia no calcanhar esquerdo). Destes, o que mais tem chances de ficar à disposição para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, é Alex Sandro.

O JOGO

Leonardo Jardim apostou num time mais leve diante da altitude de Cusco e a escolha se mostrou sábia no primeiro tempo. O time tomou as rédeas da partida, fez boas trocas de passe e explorou os chutes de média e longa distância, criando as melhores oportunidades na etapa inicial. De la Cruz e Lucas Paquetá deram volume ao meio de campo e exploraram bem a profundidade de Plata. O Cusco levou perigo somente nos esperados chutes de fora da área, com o já sabido tempo de bola diferente nestas condições.

No segundo tempo o jogo continuou aberto, mas o Flamengo foi esperto ao aproveitar os espaços deixados pelo Cusco, que subiu suas linhas. Numa dessas, o Rubro-Negro engatou um contra-ataque que resultou no gol de Bruno Henrique. Depois do 1 a 0, os brasileiros se seguraram um pouco mais e chegaram a sofrer um gol de empate, anulado pelo VAR por impedimento. Jardim, então, passou a fazer substituições já que alguns jogadores apresentavam fadiga pela altitude. No fim, o time engatou novo contra-ataque e Arrascaeta, nos acréscimos, fez de cabeça no rebote de chute de Luiz Araújo para "fechar o caixão" e dar a vitória ao Fla na estreia na competição.

GOLS E LANCES

Plata chega com perigo ? O Flamengo assustou o Cusco logo aos seis minutos, quando Plata recebeu na esquerda da área e soltou a bomba no ângulo. Díaz fez grande defesa.

Resposta do Cusco ? Aos 22, Silva tabelou com Carabajal, recebeu de volta e soltou um balaço da intermediária. Rossi fez boa defesa no alto.

Gol do Flamengo! ? O Flamengo abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo, quando Plata tocou para Ayrton Lucas na esquerda. O lateral fez um belo cruzamento, na cabeça de Bruno Henrique, que peixinho fez o 1 a 0 para o Rubro-Negro.

VAR anula gol do Cusco! ? O Cusco chegou ao empate seis minutos depois com Ruidías, mas após quatro minutos de checagem do VAR, concluiu-se que Manzaneda estava impedido no início da jogada.

Arrascaeta faz o segundo para o Fla! ? O Flamengo "fechou o caixão" do Cusco aos 46 minutos do segundo tempo, quando Luiz Araújo chutou, o goleiro espalmou e a bola sobrou para Arrascaeta. O uruguaio chutou, Díaz defendeu de novo, mas no rebote o meia rubro-negra, de cabeça, escorou para o fundo da rede.

QUARTOS OXIGENADOS

Para amenizar os efeitos da altitude de Cusco, o Flamengo reservou um hotel com um sistema de oxigenação dos quartos através dos dutos de ventilação, que conseguem reduzir a sensação de altitude para menos de 2,5 mil metros. O Rubro-Negro dormirá no local novamente após o jogo uma vez que o aeroporto da cidade fecha na madrugada. O retorno ao Rio de Janeiro está previsto para a manhã desta quinta-feira.

CUSCO

Pedro Díaz, Rudías, Fuentes, Ampuero e Bolívar (Zevallos); Diego Soto (Colman), Valenzuela e Colitto (Manzaneda); Carabajal (Tévez), Callejo e Nicolás Silva (Herrera). T.: Alejandro Orfila.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, De la Cruz (Léo Ortiz) e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal (Luiz Araújo), Plata e Bruno Henrique (Pedro). T.: Leonardo Jardim.

Local: Garcilaso de La Vega, em Cusco (PER)

Árbitro: Derlis López (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR)VAR: Fernando López (PAR)

Cartões amarelos: Fuentes, Manzaneda (CUS)

Cartões vermelhos: NenhumGols: Bruno Henrique, aos 13 minutos do segundo tempo (FLA); Arrascaeta, aos 46 minutos do segundo tempo (FLA)