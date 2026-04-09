SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua 26ª participação na Copa Libertadores, o Palmeiras manteve o alto nível de aproveitamento em partidas de estreia. Nesta quarta-feira (8), a equipe alviverde empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, somando seu primeiro ponto na atual edição.

Desde 2016, o Palmeiras inicia sua trajetória no torneio sempre como visitante -e com um retrospecto consistente. Nesse recorte, são seis vitórias, quatro empates -já considerando o resultado diante dos colombianos- e apenas uma derrota, números que reforçam a competitividade da equipe mesmo longe de seus domínios.

No panorama geral, atuando como mandante ou visitante, o time alviverde confirma a fama de adversário duro em estreias de Libertadores. Ao longo de suas 26 participações, acumula 18 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, desempenho que representa um aproveitamento elevado.

Vice-campeão da edição de 2025, o elenco comandado por Abel Ferreira mostrou poder de reação fora de casa. Após sair atrás no placar, com gol de pênalti de Teófilo Gutiérrez ainda no primeiro tempo, o Palmeiras buscou o empate na etapa final com Ramón Sosa, que balançou as redes aos 11 minutos.

Palmeiras e Junior integram o Grupo F da competição, ao lado de Cerro Porteño e Sporting Cristal. O próximo compromisso da equipe paulista na Libertadores será contra os peruanos, na quinta-feira (16), no Allianz Parque.

Antes disso, o time da Barra Funda volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (12), disputa o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O Palmeiras lidera a competição nacional, com 25 pontos somados em dez rodadas.

Mirassol encerre jejum e estreia com vitória

Mais cedo, também nesta quarta, o Mirassol venceu o primeiro jogo de sua história na Copa Libertadores. Em casa, o time paulista superou o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, em partida pelo Grupo G.

O zagueiro João Victor fez o único gol do confronto, já no segundo tempo. Reinaldo cobrou escanteio, e o defensor cabeceou firme para balançar as redes.

O triunfo também encerrou um jejum do Mirassol. A equipe não vencia uma partida desde 29 de janeiro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando superou o Vasco. Depois disso, teve quatro empates e sete derrotas, incluindo confrontos pelo Campeonato Paulista. No Nacional, o clube está na lanterna, com apenas seis pontos somados após nove jogos disputados.

No sábado (11), o time volta a campo pelo Brasileiro para enfrentar o Bahia. Na sequência, na terça-feira (4), volta a campo pela Libertadores, quando vai visitar a LDU, em Quito, no Equador.

O time equatoriano também estreou com vitória na competição continental. Na terça (7), venceu o Always Ready, da Bolívia, por 1 a 0.