(UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, pela 1ª rodada da Sul-Americana.

Eduardo Agüero fez o gol da vitória do City Torque, clube que faz parte do mesmo conglomerado árabe que administra o Manchester City e o Bahia.

O grande destaque da partida no 1º tempo ficou para o VAR, que reverteu duas decisões de campo do árbitro equatoriano Augusto Aragón, uma prejudicando e outra beneficiando o Grêmio.

Na primeira, o árbitro reverteu um pênalti dado para o Grêmio após Braithwaite ser empurrado pelas costas na área. Na reta final do 1º tempo, o VAR ajudou o árbitro a reverter também a expulsão do gremista Noriega por entrada dura no uruguaio Solomón Rodríguez.

Com o resultado, o Grêmio estreia em último lugar no grupo F após o empate entre Palestino e Deportivo Riestra.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o Internacional fora de casa pela 11ª rodada do Brasileirão. Esse será o 452º clássico Grenal na história.

Pela Sul-Americana, o Imortal volta a campo no dia 14, recebendo em casa o argentino Deportivo Riestra pela 2ª rodada.

CITY DO URUGUAI

O Montevideo City Torque faz parte do grupo que administra Manchester City e Bahia, além de outros times ao redor do mundo.

O clube foi fundado como Club Atlético Torque, em 2007, mas mudou de nome em 2017 quando foi vendido ao Grupo City, conglomerado que tem origem nos Emirados Árabes Unidos.

PÉSSIMA FASE FORA DE CASA

O Grêmio não vence fora de casa há mais de dois meses. A última vitória do time gaúcho como visitante foi no dia 21 de janeiro, quando bateu o Guarany de Bagé por 2 a 0 pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho.

De lá para cá foram 9 partidas longe de seus domínios contando com a partida desta quarta-feira (08), com seis derrotas e três empates.

GOLS E DESTAQUES

Primeiro susto. Logo no início da partida, Weverton fez grande defesa e impediu que o City Torque abrisse o placar. Pizzichillo recebeu passe rasteiro e bateu de primeira para grande defesa do goleiro gremista.

Chances do Imortal. Em 5 minutos, o Grêmio criou duas boas chances de abrir o placar pelos lados do campo. Na primeira, Riquelme ergueu na área na medida e Braithwaite cabeceou para fora. Na tentativa seguinte, Teté pegou rebote de fora da área e bateu com perigo ao lado do gol de Torgnascioli.

Pênalti anulado para o Grêmio. Braithwaite invadiu a área pela esquerda aos 27 minutos do 1º tempo e Romero empurrou o atacante pelas costas. O árbitro Augusto Aragón marcou o pênalti, mas mudou de ideia e reverteu a decisão após ser chamado ao VAR para rever o lance.

VAR em ação mais uma vez. Noriega, do Grêmio, foi expulso aos 41 minutos do 1º tempo com o cartão vermelho direto após solada em Solomón Rodríguez. O jogador do Grêmio estava concluindo um passe no momento do lance, mas a sola da chuteira sobrou na canela do jogador do City Torque, chegando a envergar sua perna. O árbitro mais uma vez foi chamado ao VAR e voltou atrás retirando o cartão vermelho.

1 x 0: O City Torque abriu o placar aos 3 minutos do 2º tempo. Obregón recebeu lançamento pela direita, nas costas de Caio Paulista, e tocou rasteiro para Agüero chegar batendo cruzado e vencer Weverton.

Caiu o rendimento. O 2º tempo foi de poucas oportunidades para ambos os lados. As equipes trocam muitos passes em seus campos de defesa.

Grêmio, Grêmio... Aos 30 minutos, Pizzichillo quase ampliou a vantagem do City Torque. O meia recebeu pela direita da área do Grêmio, cortou para dentro e bateu cruzado à esquerda do gol de Weverton.

Quase um gol sem querer. Marcos Rocha foi à linha de fundo e cruzou fechado na área, raspando o travessão de Torgnascioli, mas a bola passou batida e foi indo para a lateral do outro lado do campo. Essa foi praticamente a única "chance" do Grêmio no 2º tempo.

Boa chance. Aos 40 minutos, finalmente o Grêmio teve uma chance clara para empatar a partida. Braithwaite meteu bola enfiada para André na área, mas o atacante deu um toquinho de bico em cima do goleiro.

O que foi isso? No último lance da partida, Marcos Rocha teve a chance de lançar a bola na área após uma falta no meio de campo. Mas o lateral bateu muito alto nas mãos do goleiro e ninguém foi na bola.

CITY TORQUE

Torgnascioli; Agüero, Kagelmacher, Facundo Silveira; Obregón, Lecchini (Kevin Silva), Romero, Siles (Kociubinski), Pizzichillo (Guzmán); Salomón Rodríguez, Gonzalos Montes (Tarán). T.: Luís Castro.

GRÊMIO

Weverton; Marcos Rocha, Kannemann, Balbuena, Noriega (Nardoni), Caio Paulista; Arthur (Monsalve), Tetê (André Henrique), Riquelme (Mec); Braithwaite, Enamorado (Amuzu). T.: Marcelo Méndez.

Local: Estádio Centenário de Montevidéu (Uruguai)

Árbitro: Augusto Aragón (Equador)

Cartões amarelos: Siles e Guzmán (TOR); Marcos Rocha e Kannemann (GRE)

Gols: Eduardo Agüero (TOR), 3' do 2º tempo (1-0)