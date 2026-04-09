SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro dos nove brasileiros que disputam as oitavas de final do Circuito Mundial de surfe, em Bells Beach, está classificado. Com direito a uma virada espetacular, Miguel Pupo venceu o australiano George Pittar e garantiu vaga para as quartas na noite desta quarta-feira (8), na Austrália.

Feliz de avançar. Tive que ultrapassar esse desafio de vencer aqui. O meu objetivo era chegar 16 pontos e colocar isso na mesa pra ver o que ia acontecer. E deu certo.Miguel Pupo, surfista em entrevista ao SporTV

A noite ainda reserva um duelo de gigantes: Gabriel Medina x Ítalo Ferreira. Os dois brasileiros fazem a penúltima bateria das oitavas.

O time Brazilian Storm segue firme e forte na competição. Alejo Muniz, Yago Dora, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira e Samuel Pupo caem na água nesta madrugada.

VIRADA ESPETACULAR

A primeira bateria da noite foi de pura estratégia de Miguel Pupo. Com uma postura mais agressiva nos minutos iniciais, o australiano George Pittar conseguiu 14,83 nas duas primeiras ondas. Em desvantagem, o brasileiro pegou a primeira onda quando o relógio já marcava 16 minutos - mas foi estratégico e frio.

Miguel Pupo iniciou a virada quando conseguiu tirar a melhor nota da bateria: 8.50. A partir daí, soube utilizar a vantagem da prioridade e, precisando de 7.10 para avançar, pegou a sexta onda e conseguiu 8.27. Virada espetacular e classificação garantida.

RESULTADOS DAS OITAVAS DE FINAL

Miguel Pupo (BRA) 16.77 x 15.60 George Pittar (AUS)

Jordy Smith (AFS) 12.17 x 14.00 Barron Mamiya (HAV)

Jake Marshall (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)

Alejo Muniz (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP)

Yago Dora (BRA) x Marco Mignot (FRA)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Filipe Toledo (BRA)

Ítalo Ferreira (BRA) x Gabriel Medina (BRA)

Rio Waida (IND) x Samuel Pupo (BRA)