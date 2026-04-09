SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 15 anos, o Brasil está de volta a uma quartas de final de um torneio de tênis masculino de nível Masters 1000.

João Fonseca, 40º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), bateu o italiano Matteo Berrettini, 90º do mundo, no primeiro jogo desta quinta-feira (9) no saibro da quadra Court des Princes válido pela terceira rodada do Masters de Monte Carlo, em Mônaco.

O brasileiro de 19 anos superou o adversário dez anos mais velho por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h13 de partida.

A última vez que o Brasil havia alcançado a fase em um Masters 1000 havia sido em 2011, com Thomaz Bellucci em Madri.

Pela campanha até aqui em Monte Carlo, João aparece momentaneamente no posto de 35º do ranking da ATP.

O tenista carioca aguarda agora o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, e o belga Zizou Bergs (47º) para conhecer o adversário na próxima fase.

O Brasil conquistou duas vezes o título do Masters 1000 de Monte Carlo, com Gustavo Kuerten, em 1999 e 2001.

O maior vencedor do torneio é o espanhol Rafael Nadal, com 11 taças, 8 delas conquistadas de forma consecutiva, entre 2005 e 2012.

O atual detentor do título é o também espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking, que despachou na véspera o argentino bicampeão do Rio Open Sebastián Báez, com parciais de 6/1 e 6/3.