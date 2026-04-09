RIO, None (UOL/FOLHAPRESS) - Imagina se todos os casos pendentes mais polêmicos do Brasileirão fossem reunidos em um dia só, numa mesma sessão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Vai acontecer nesta quinta-feira (9).

Duas expulsões de Abel Ferreira, Memphis Depay com celular no banco e um contestado cartão vermelho a Evertton Araújo, do Flamengo, são os principais casos da pauta da 2ª comissão disciplinar, que se reúne a partir de 9h.

O UOL apurou que a estratégia do STJD foi acelerar o julgamento desses casos e montar uma pauta só de situações de jogos da Série A para não deixar que as decisões relativas à principal competição nacional venham muito longe da data em que as infrações aconteceram.

E aí não é escolha de julgador ou qual comissão é "melhor" ou "pior" para os denunciados. A agenda e a disponibilidade de reunião dos integrantes da comissão foi o que atraiu os processos para esse colegiado, especificamente.

A reunião de casos pode trazer punições acumuladas para Abel Ferreira, que está denunciado em dois processos diferentes, mas no mesmo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Ele foi expulso contra Fluminense e São Paulo. Assim, pode pegar, em cada caso, de uma a seis partidas.

O Corinthians x Flamengo do Brasileirão também estará ligado à sessão do STJD. De um lado, Evertton Araújo será julgado por jogada violenta, já que levou cartão vermelho direto após uma disputa com Breno Bidon. Se condenado, pode pegar de um a seis jogos.

Do outro lado, Memphis Depay. Ele apareceu no banco de reservas usando celular, o que é proibido. Assim, foi enquadrado na ação contrária à ética esportiva (mesmo artigo que Abel Ferreira) ? a pena prevista em caso de condenação é de um a seis jogos de suspensão ?, além do artigo 191 (desrespeitar regulamento), que rende multa de até R$ 100 mil.