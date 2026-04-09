(UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de conselheiros do São Paulo Futebol Clube apresentou uma representação disciplinar pedindo punição máxima contra o ex-diretor de futebol e conselheiro Carlos Belmonte. A solicitação inclui a eliminação do quadro associativo, além de medidas alternativas como perda de cadeira no Conselho, inelegibilidade e eventual indenização ao clube.

O pedido tem como base o desenquadramento financeiro nas despesas do futebol profissional em 2025. De acordo com o balanço financeiro, houve um excesso de aproximadamente R$ 91,19 milhões em relação ao limite orçamentário aprovado para o setor.

RESPONSABILIZAÇÃO FINANCEIRA

Os conselheiros argumentam que o valor excedente ocorreu justamente na área comandada por Belmonte à época, e que o episódio representa uma violação ao modelo de governança e responsabilidade fiscal previsto no Estatuto.

Para aprofundar a apuração, a representação também pede a análise de documentos relacionados à execução financeira do futebol em 2025. Entre os materiais que podem ser solicitados estão a proposta orçamentária do setor, atas de reuniões de órgãos de governança do clube, relatórios de acompanhamento das despesas, contratos de atletas e comissão técnica firmados no período e pareceres de auditoria ou do Conselho Fiscal.

A investigação interna deve buscar identificar quem participou das decisões que resultaram no aumento dos gastos e se houve autorização formal para despesas acima do limite aprovado.

Com a apresentação da representação, caberá à Comissão de Ética decidir se abre um procedimento disciplinar. Caso o processo avance, Carlos Belmonte terá direito a apresentar defesa antes de eventual julgamento pelo Conselho Deliberativo do clube.

Se confirmada a infração, as punições previstas no Estatuto do São Paulo FC podem variar de suspensão até a eliminação do quadro associativo, além de possíveis medidas relacionadas a responsabilidade financeira.