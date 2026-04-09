SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi suspenso nesta quinta-feira (9) pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por oito partidas devido às expulsões em partidas recentes contra Fluminense e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador português já cumpriu dois jogos de suspensão automática pelos cartões vermelhos, restando mais seis a serem cumpridos.

Com a punição, o técnico não estará no banco de reservas no clássico contra o Corinthians, no domingo (12), em Itaquera, pela 11ª rodada do Brasileiro.

Abel Ferreira foi julgado pela 2ª Comissão Disciplinar pelas expulsões na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, em Barueri, que rendeu dois jogos de suspensão, e no triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, que rendeu mais seis.

No jogo contra o time carioca, o treinador foi expulso após o fim da partida pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima pelo excesso de reclamações.

O árbitro escreveu na súmula que apresentou o vermelho para o técnico do Palmeiras por ele "se dirigir à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro Luis Tisne de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica".

Contra o São Paulo, Abel foi expulso por Anderson Daronco por ter chamado o árbitro de "cagão", conforme a súmula da partida.

Abel Ferreira foi denunciado pelo artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que versa sobre "agir de forma contrária à ética desportiva".

As decisões são primeira instância e o clube deve recorrer em busca de efeito suspensivo. Na avaliação da direção alviverde, a decisão foi inadequada e desproporcional em relação aos fatos ocorridos.