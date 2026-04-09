Welcome to the last-eight club, Joao! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Zku9rZ1heqRolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026
Agora João Fonseca terá uma pedreira pela frente o alemão Alexander Zverev. Esta será a primeira vez que o carioca de 19 anos mede forças com o atual número três do mundo.
O brasileiro estreou na competição na última segunda-feira (6), quando bateu o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/3). Depois João Fonseca superou francês Arthur Rinderknech, na última quarta-feira (8), por 2 sest a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/3).
