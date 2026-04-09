SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco digital Nubank vai assumir os naming rights do estádio do Palmeiras, batizado de Allianz Parque desde sua reforma, que o transformou em arena inaugurada em 2014.

A instituição financeira deve dar nome ao local pelos próximos oito anos, no ciclo de 2026 a 2034. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O acordo prevê pagamento de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51 milhões, na cotação atual) por ano. No contrato anterior, Palmeiras e a WTorre, gestora do estádio, recebiam aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) anuais da empresa de seguros.

Nem Palmeiras, WTorre nem Nubank confirmam o acordo, mas o anúncio deve ocorrer na manhã desta sexta-feira (10), em evento no estádio.

A busca por uma nova parceria comercial foi motivada pela avaliação da WTorre de que os valores do contrato anterior estavam defasados em relação ao mercado, especialmente diante da alta movimentação do espaço. Em 2025, o estádio recebeu mais de 2 milhões de visitantes, com 33 partidas oficiais e 33 shows.