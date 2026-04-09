SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz estreou com o pé direito no comando do Corinthians. O time venceu o Platense por 2 a 0, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores.

Aposta do novo treinador, o atacante Kayke abriu o placar no início do segundo tempo. Yuri Alberto marcou o segundo gol.

Rodrigo Garro também foi destaque ao dar as assistências para os dois gols. O meia quase terminou com três passes decisivos, mas Kayke desperdiçou a chance que poderia ter ampliado o placar.

Por se tratar da primeira rodada, a situação do grupo está em aberto. Santa Fé (COL) e Peñarol (URU), as outras duas equipes da chave, se enfrentam às 23h (de Brasília), nesta quinta-feira (09), na Colômbia.

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando encara o clássico contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Na próxima quarta-feira, a equipe retorna à Libertadores para enfrentar o Santa Fé (COL), em casa.

INÍCIO DIFÍCIL E RESPOSTA NO SEGUNDO TEMPO

O Corinthians de Fernando Diniz não começou bem na partida.

No primeiro tempo, a equipe teve dificuldades diante do Platense, que encaixou a marcação, pressionou a saída de bola e criou as melhores oportunidades da etapa inicial.

O time brasileiro só conseguiu finalizar pela primeira vez aos 47 minutos. Rodrigo Garro encontrou Yuri Alberto livre, mas o centroavante finalizou mal e desperdiçou uma chance clara.

Na volta do intervalo, porém, o Corinthians mostrou outra postura, principalmente a partir da atuação dos meias. Breno Bidon e, sobretudo, Rodrigo Garro passaram a participar mais do jogo.

O argentino foi decisivo ao dar as assistências para os dois gols e ainda criou outra oportunidade clara, desperdiçada por Kayke.

A principal notícia, porém, foi o desempenho do jovem atacante. Aposta de Diniz, Kayke começou como titular e demonstrou frieza para abrir o placar.

Além do gol, o atacante deu opção pelos lados e participou ativamente da construção ofensiva.

Assim, a vitória corintiana passou diretamente pela atuação da joia da base, refletindo também a aposta do novo treinador.

PLATENSE

Borgogno; Saborido, Vazquez (Raggio), Cuesta e Silva; Mainero (Retamar), Amarfil, Ferreira (Gómez) e Zapiola (Gauto); Lotti (Heredia) e Lencina. Técnico: Walter Zunino.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André (Carrillo) e Raniele (Allan); Breno Bidon, Rodrigo Garro (Lingard) e Kayke (Vitinho); Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.

Local: Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: André (Corinthians)

Cartão vermelho: Saborido (Platense)

Gols: Kayke, COR (9'/2T); Yuri Alberto, COR (24'/2T)