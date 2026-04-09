SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro jogo sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians estreou com vitória na Copa Libertadores nesta quinta-feira (9), ao superar o Platense, na Argentina, por 2 a 0.

Após nove jogos sem vencer, o time alvinegro voltou a triunfar com gols de Kayke e Yuri Alberto, ambos no segundo tempo, aos 8 e aos 25 minutos. Nos dois lances, os atacantes aproveitaram passes de Rodrigo Garro, destaque da partida.

Tecnicamente superior, o Corinthians encontrou dificuldades no primeiro tempo e finalizou apenas uma vez no gol, enquanto o adversário exigiu boas defesas de Hugo Souza.

Ainda sem apresentar traços claros do trabalho de Diniz -conhecido pelo estilo baseado na posse de bola e na saída curta-, a equipe teve dificuldade para construir jogadas antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time do Parque São Jorge passou a controlar mais a posse, especialmente com maior participação de Garro.

Com a vantagem de 2 a 0, o Corinthians ainda ficou com um jogador a mais a partir dos 35 minutos, após a expulsão de Saborido, com cartão vermelho direto por falta dura em Matheus Bidu.

Com o cenário controlado, Diniz optou por poupar peças e rodar o elenco, já de olho no clássico de domingo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Série A.

Na competição nacional, o Corinthians ocupa a 16ª posição, a última fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence desde a segunda rodada, quando superou o Athletico Paranaense.

Pela Libertadores, o Corinthians volta a campo no dia 15, quando recebe o Santa Fe, em Itaquera.