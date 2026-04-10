SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante quatro dias de jogos, válidos pela 31ª rodada da LaLiga e pela 35ª rodada da LaLiga Hypermotion (a segunda divisão da Espanha), 38 das 42 equipes que compõem as duas divisões vão entrar em campo com uniformes inspirados em modelos icônicos da história das times.

Segundo Jaime Blanco, diretor do escritório de clubes da LaLiga, a ação é uma forma de conectar as novas gerações de torcedores com o passado glorioso dos times e também impulsionar a base de fãs do certame espanhol.

"Essa iniciativa nos permite conectar com jovens, com pessoas mais velhas, com pessoas de meia-idade e com pessoas que não são tão ligadas ao futebol. Afinal, a moda retrô transcende a base de fãs tradicional do futebol. Acho que a moda retrô ajuda a conectar tanto com esse fã tradicional quanto com o fã que não é tão envolvido", disse Blanco à reportagem.

Para criar uma conexão entre os fãs de moda e os torcedores, a liga apresentou os uniformes para a ação durante a Semana de Moda de Madri, na segunda quinzena do mês passado.

Quatro times, sendo dois deles os gigantes Real Madrid e Barcelona, além de Getafe e Rayo Vallecano, não toparam usar uniformes diferentes nas partidas que ocorrem a partir desta sexta-feira (10).

Segundo o jornal Marca, apesar de não aderirem à mudança de camisa, Barcelona, Getafe e Vallecano não usarão camisas especiais por diversos motivos de logística. Já o Real Madrid teria recusado a ação.

O time de Madri frequentemente recusa ações da LaLiga. Em 2023, por exemplo, foi o único clube a barrar a presença de câmeras de TV nos bastidores durante suas partidas, como parte de uma ação da liga.

"A iniciativa é tão grande, tão poderosa e tem um impacto tão profundo que não teremos nenhum impacto negativo [com as ausências]. É sempre uma vantagem ter o Real Madrid e o Barcelona envolvidos, mas o Barcelona está apoiando a iniciativa de outras maneiras e participará na próxima temporada, e estamos realmente torcendo para que o Real Madrid se junte", afirmou o diretor da LaLiga.

Além dos clubes, os árbitros também vão usar uniformes especiais. Os gráficos de TV e a transmissão de cada partida terão estética retrô.

A ideia de usar uniformes inspirados no passado dos clubes não ocorre em um momento aleatório. O mercado global de camisas de futebol foi avaliado em cerca de US$ 6,8 bilhões (R$ 34,6 bilhões) em 2025 e tem projeção de crescer mais 5% neste ano, segundo a consultoria Business Research Insights.

De acordo com o The New York Times, as camisas retrô também surfam nessa onda. Em 2024, segundo o jornal, a empresa britânica Classic Football Shirts recebeu um investimento de US$ 38,5 milhões (R$ 196,2 milhões) em capital da empresa americana de fundos The Chernin Group.

Lojas de clubes de futebol ao redor do mundo inteiro apostam nesse mercado, também explorado nos EUA por ligas como a NBA e a NFL.

Na Europa, a LaLiga é a primeira grande liga nacional a adotar uma iniciativa coordenada com os clubes que disputam o torneio.

Segundo Jaime Blanco, apesar de serem comuns ao redor do mundo, a adoção de camisas retrô de forma coordenada com quase todos os clubes em uma mesma rodada traz um caráter único para a ação da LaLiga.

"Honestamente, não nos inspiramos na NBA ou nas ligas americanas. Queríamos criar um dia de jogo com tema retrô e, enquanto pesquisávamos para ver se alguém já tinha tido essa ideia, percebemos que ninguém havia considerado esse conceito globalmente, onde tudo era retrô. E dissemos: 'Há um enorme potencial aqui'", afirmou.