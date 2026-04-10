SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio aos preços estratosféricos de ingressos praticados na Copa do Mundo, a Fifa entrou em uma nova polêmica: a mudança de setores e distribuição final de assentos específicas dentro dos estádios.

Para a última fase de venda dos ingressos, a Fifa abriu mapas ilustrativos dos 16 estádios da Copa para alocar com precisão os assentos de cada torcedor. No entanto, muitos alegam que os assentos indicados são de setores diferentes dos comprados.

Os ingressos são segmentados por categorias com diferentes preços. As entradas compradas em fases anteriores não tinham ainda a determinação exata do assento, o que passou a acontecer agora na última fase.

Dessa forma, muitos alegam que compraram ingressos na Categoria 1 (a mais cara), por exemplo, e acabaram alocados para assentos de categorias inferiores, ou em lugares menos privilegiados.

Os torcedores tinham a expectativa de ocupar assentos nos anéis inferiores e centrais. Contudo, o público geral acabou alocado para os cantos e/ou arquibancadas atrás do gol. Alguns foram até alocados para setores determinados para torcidas organizadas.

Em meio a isso, algumas divisões de arquibancadas e setores sofreram mudanças durante os processos de vendas. Por exemplo, na 1ª fase, algumas pessoas compraram ingressos de assentos localizados na Categoria 2. Em fases de vendas mais avançadas, a mesma arquibancada se tornou Categoria 3 e baixou de preço.

SUSPEITA SOBRE ASSENTOS RESERVADOS

Os mapas atualizados mostram ausência de disponibilidade nos melhores setores, o que levantou suspeitas.

Os setores inferiores e centrais, por exemplo, estão disponíveis para os pacotes de hospitalidade, que são mais caros e exclusivos. Os valores começam em R$ 7 mil, mas a maioria dos tickets disponíveis são ainda mais caros. Para os jogos do Brasil, por exemplo, o mais barato sai por R$ 14,7 mil (contra Marrocos).

Assim, entende-se que a Fifa afastou o público geral para os "corners" e destinou os melhores lugares aos VIPs.

O QUE DIZ A FIFA

A Fifa afirma que os mapas divulgados eram apenas "indicativos", e não representações exatas dos assentos. Segundo a entidade, o objetivo era apenas ajudar os fãs a entender a localização aproximada dentro dos estádios.

"O titular do ingresso reconhece que a Fifa Ticketing ou as autoridades competentes do estádio podem determinar a localização do assento e alterá-la a qualquer momento, inclusive após a compra do ingresso e no dia da partida, desde que a localização do assento seja aplicável à mesma categoria de ingresso ou a uma categoria de ingressos de valor igual ou superior", diz os Termos de Uso de Ingressos.

Procurada, a Fifa disse que vai analisar o assunto internamente e se houver a necessidade irá enviar uma resposta. Caso isso ocorra, o texto será atualizado.

POLÊMICAS DA FIFA NA VENDA DE INGRESSOS

O caso se soma a outras críticas recentes envolvendo preços elevados e dificuldades de acesso aos ingressos.

A Fifa aderiu para o Mundial a venda de ingressos no modelo 'preço dinâmico'. Ou seja, o preços oscilam de acordo com a procura do jogo em questão.

O modelo, junto à plataforma de revenda chancelada pela própria entidade, fez o preço dos tickets dispararem. Para ver o Brasil na fase de grupos, por exemplo, o preço inicial estabelecido foi de US$ 60 (R$ 306 na cotação de hoje). Atualmente, para assistir Brasil x Haiti, o torcedor terá dificuldades em encontrar preços menores que R$ 8 mil -um aumento de 25 vezes ao valor original.

A final da Copa do Mundo tem ingressos disponíveis no site de revenda que flertam com a casa do milhão: R$ 950 mil.