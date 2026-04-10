SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dos 13 brasileiros que entraram em ação nesta semana em competições internacionais, apenas cinco venceram: Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e São Paulo.
Das cinco vitórias dos brasileiros, quatro delas aconteceram pela Copa Libertadores. Na Sul-Americana, o único resultado positivo foi do São Paulo: 1 a 0 sobre o Boston River, do Uruguai.
O DESEMPENHO NA LIBERTADORES
O Flamengo venceu o Cusco na altitude com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, no estádio Garcilaso de la Vega, no Peru. A partida contou com polêmica da arbitragem com uma possível expulsão de Plata e, depois, no gol anulado de Ruidías, lateral do Cusco.
O Fluminense viajou para Caracas, na Venezuela, e ficou apenas no empate sem gols com o modesto La Guaira. O jogo também ficou marcado por causa das reclamações com a arbitragem. O clube carioca contesta um pênalti não marcado à favor e a não expulsão de Osio, que já tinha amarelo -mas continou em campo porque o árbitro advertiu, incorretamente, Rivero.
Já o Cruzeiro começou com o pé direito e venceu o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. O único gol do jogo foi marcado pelo meio-campista Matheus Pereira.
Em Cartagena, na Colômbia, o Palmeiras buscou o empate, por 1 a 1, diante do Junior Barranquilla. Depois de sofrer o gol no início do primeiro tempo, após pênalti cometido por Mauricio, o time de Abel Ferreira empatou com Ramón Sosa.
A surpresa da rodada foi o Mirassol. Após 11 jogos, venceu o Lanús em casa, por 1 a 0, e confirmou a primeira vitória em um jogo internacional na história do clube.
NA SUL-AMERICANA
Em Valência, na Venezuela, o Atlético-MG perdeu, por 2 a 1, para o Puerto Cabello. O Atlético foi a campo com a equipe repleta de reservas e teve dificuldades na criação ofensiva. Foi a primeira derrota do Atlético para um time da Venezuela na história.
O São Paulo, por sua vez, venceu na estreia. Em Montevidéu, o time de Roger Machado superou a chuva, vento e o modesto Boston River a vitória simples por 1 a 0.
O Corinthians passou bem pelo Platense e venceu, por 2 a 0, na estreia de Fernando Diniz no comando. Os gols foram marcados por Kayke e Yuri Alberto.
Já o Santos segue em momento conturbado. Sem Neymar em campo, o time praiano perdeu o "jogo impossível", por 1 a 0, para o Deportivo Cuenca, no Equador. Como se não bastasse, o gol foi contra do goleiro Gabriel Brazão.
No Rio de Janeiro, o Botafogo ficou apenas no empate, por 1 a 1, com o Caracas. A partida marcou a estreia do técnico Franclim Carvalho.
No Uruguai, em Montevidéu, o Grêmio teve uma atuação ruim e perdeu para o Montevideo City Torque por 1 a 0.
Fora de casa, o Vasco empatou sem gols com o Barracas Central. O clube carioca foi a campo com os reservas e nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou para a Argentina.
O Red Bull Bragantino perdeu para o Carabobo, por 1 a 0, fora de casa.
CONFIRA O RESULTADO DE BRASILEIROS NA 1ª RODADA DA LIBERTADORES
- Cusco 0 x 2 Flamengo
- La Guaira 0 x 0 Fluminense
- Barcelona de Guayaquil 0 x 1 Cruzeiro
- Platense 0 x 2 Corinthians
- Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras
- Mirassol 1 x 0 Lanús
CONFIRA OS RESULTADOS DE BRASILEIROS NA 1ª RODADA DA SUL-AMERICANA
- Puerto Cabello 2 x 1 Atlético-MG
- Boston River 0 x 1 São Paulo
- Deportivo Cuenca 1 x 0 Santos
- Botafogo 1 x 1 Caracas
- Montevideo City Torque 1 x 0 Grêmio
- Barracas Central 0 x 0 Vasco
- Carabobo 1 x 0 Red Bull Bragantino