SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Nubank é o novo detentor dos naming rights do estádio do Palmeiras, que antes era Allianz Parque.

O banco ficará com os próximos oito anos da concessão (de 2026 até 2034) por cerca de US$ 10 milhões por ano (R$ 51 milhões na cotação atual).

Na visão de Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports & Marketing e especialista em contratos de patrocínios esportivos, o Nubank tem um grande desafio pela frente porque o estádio já era "Allianz Parque" antes mesmo de nascer, e se popularizou de maneira muito rápida -a parceria teve início em 2013.

"O Allianz Parque foi um case de muito sucesso, caiu na boca do povo e é um dos estádios que mais vende ingressos no mundo. É um grande desafio que o Nubank tem. Eles precisam fazer um trabalho efetivo de comunicação para fazer essa transição de Allianz para Nubank. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser simples e eles precisam traçar uma estratégia efetiva de comunicação para não gastar dinheiro à toa. É um desafio à lógica", disse o executivo à reportagem.

Já Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo, entende que o caminho das ativações podem ajudar o Nubank.

"No caso de ativos que já possuíam naming rights e vão trocar, aconselho ter uma estratégia forte de ativação para que o público acelere essa 'troca'. Isso leva tempo. Não acredito em patrocínio sem ativações, é importante que seja algo recorrente para acelerar o processo de conexão do público com o novo nome", acrescentou.

Em 2013, Allianz e WTorre organizaram uma votação online para definir o novo nome da arena palmeirense.

VALOR É QUASE O DOBRO DO QUE PALMEIRAS RECEBIA COM ALLIANZ

O novo acordo renderá ao Palmeiras e a WTorre cerca de R$ 51 milhões por temporada. O assinado em 2013 rendia R$ 15 milhões por ano, e com a correção dos valores por IPCA, atualmente rendia cerca de R$ 25 milhões.

No fim do mês passado, Wolff disse ao UOL que o sucesso do Allianz Parque mostrava que o contrato estava defasado. No entanto, com o novo patrocínio, o cenário é diferente.

"Agora o valor é compatível com a arena que recebe o maior número de eventos no ano. O valor está muito mais compatível. Óbvio que se você comparar com outros estádios espalhados pelo mundo, como a Allianz Arena em Munique, o valor é abaixo, mas a moeda também conta muito nesse caso", disse Wolff.

De acordo com a imprensa alemã, em março de 2023 o Bayern renovou com a Allianz pelos naming rights de seu estádio até 2033 por cerca de 130 milhões de euros (R$ 738 milhões na cotação atual) - cerca de 13 milhões de euros por temporada. O novo acordo do Palmeiras se aproxima bem mais desses números do que o anterior.

Esse é mais um passo importante da Nubank no mundo do futebol. O banco digital assumiu os naming rights do estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi na MLS. O Nu Stadium foi inaugurado no último final de semana.

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