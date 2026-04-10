SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não deu. Atual número 3 do tênis mundial, o alemão Alexander Zverev bateu o brasileiro João Fonseca nas quartas de final do Masters de Monte Carlo, na manhã nesta sexta-feira (10), e vai à semifinal do campeonato de tênis profissional.
Zverev levou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, (3) 6/7 (7) e 6/3 Ele deverá agora enfrentar o vencedor da disputa entre o canadense Felix Auger-Aliassime e o italiano Jannik Sinner, que ocorre também na manhã desta sexta.
Apesar da derrota, o torneio é histórico para João. Foi a primeira vez que o carioca de 19 anos chegou à fase de quartas de final de um Masters 1.000. Antes, ele havia passado pelo italiano Matteo Berrettini nas oitavas, com vitória por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2).
Com o resultado, o brasileiro pode saltar da 40ª para a 35ª posição no ranking da ATP. Ele já chegou a figurar em 24º, no ano passado.
Fonseca repete os bons momentos do tênis brasileiro no saibro europeu, seguindo os passos do bicampeão Gustavo Kuerten, o Guga, como únicos a atingir as quartas de Monte Carlo, e relembrando Thomaz Bellucci, último a chegar tão longe em um Masters, em 2011, em Madri, onde foi semifinalista.
O embate desta sexta-feira representou mais um grande desafio do brasileiro na temporada. Nos anteriores, apesar das derrotas diante de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, respectivamente líder e vice-líder do ranking da ATP, Fonseca conseguiu impor dificuldades aos experientes adversários nas quadras de Miami e Indian Wells.
A campanha de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo 2026
- Fase de 64: João Fonseca 2 x 0 Gabriel Diallo (CAN)
- Fase de 32: João Fonseca 2 x 1 Arthur Rinderknech (FRA)
- Oitavas: João Fonseca 2 x 0 Matteo Berrettini (ITA)
- Quartas: João Fonseca 1 x 2 Alexander Zverev (ALE)
Os duelos ajudaram a consolidar a confiança do jovem em Monte Carlo, onde ele quebrou uma escrita de mais de 20 anos. Desde 2005, um tenista tão jovem não alcançava as quartas de final em Mônaco. Na ocasião, o espanhol Rafael Nadal e o francês Richard Gasquet tinham apenas 18 anos quando mediram forças por uma vaga na semifinal do torneio -Nadal acabaria campeão.
Na atual temporada de 2026, Fonseca disputou seu sexto torneio, somando até aqui oito vitórias e cinco derrotas. Antes de Monte Carlo, ele esteve em ação no Aberto da Austrália, no ATP 250 de Buenos Aires, no Rio Open, e nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami.
Seu melhor resultado até então havia sido as oitavas na Califórnia, quando fez um grande jogo, decidido em detalhes, diante do então vice-líder do ranking, Sinner.