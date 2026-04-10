SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 12 anos acostumados a chamar o estádio do Palmeiras de Allianz Parque, torcedores e frequentadores do local terão agora três opções para rebatizar a arena. Novo dono dos "naming rights" do local, o Nubank abriu uma votação online para definir como o estádio será chamado.

Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank são as opções disponíveis para quem quiser votar. "Esses nomes foram pensados com respeito à história do local", disse Juliana Roschel, vice-presidente de marketing do banco.

Aberta nesta sexta-feira (10), a votação ficará aberta no site nubank.com.br/vote até o próximo dia 30. CEO do Nubank Brasil, Lívia Chanes destacou que a parceria foi firmada diretamente com a WTorre, gestora do estádio, sem relação comercial com o Palmeiras.

"Nossa parceria é de naming rights do estádio. Não é uma parceria com o clube Palmeiras. Queremos aproveitar a pluralidade que essa arena traz de maneira única na América Latina", disse Chanes.

A instituição financeira firmou acordo pelos próximos oito anos com a arena, no ciclo de 2026 a 2034.

O contrato prevê pagamento de cerca de US$ 10 milhões (R$ 51 milhões, na cotação atual) por ano. No contrato anterior, a WTorre recebia aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões) anuais da empresa de seguros. O Palmeiras tem direito a um percentual desse valor.

A busca por uma nova parceria comercial foi motivada pela avaliação da WTorre de que os valores do contrato anterior estavam defasados em relação ao mercado, especialmente diante da alta movimentação do espaço. Em 2025, o estádio recebeu mais de 2 milhões de visitantes, com 33 partidas oficiais e 33 shows.

Para o Nubank, a parceria faz parte de um plano de expansão por meio do esporte. Recentemente, o banco digital firmou parcerias com a equipe Mercedes de F1 e com o Inter Miami, dos Estados Unidos, tornando-se patrocinadora máster da equipe, além de adquirir os "naming rights" do novo estádio do clube, batizado de Nu Stadium.

De acordo com a instituição financeira, o Nubank reúne 113 milhões de clientes no Brasil e outrso 131 milhões ao redor do mundo, com forte presença na América do Norte.