O Uberabinha volta a campo neste sábado (11), às 15h, para enfrentar o Boston City, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida marca a estreia da equipe em casa na competição, após o primeiro jogo fora, e representa a chance de buscar recuperação diante da torcida. A entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou por meio de pix solidário.

Durante a semana, o foco da comissão técnica foi na evolução física do elenco, ponto considerado determinante após a estreia. O auxiliar técnico Diego Cardoso destacou o trabalho realizado nos últimos dias. “Foi uma semana excelente. Priorizamos treinos de resistência e força para elevar o condicionamento dos atletas. Contra o Coimbra, faltou um pouco disso. Agora, jogando em casa, em campo de grama, acreditamos que isso pode ser um diferencial”, afirmou.

Segundo o auxiliar, a adaptação ao gramado natural também pode favorecer o desempenho do Uberabinha, já que o adversário está habituado ao campo sintético. “Eles treinam no sintético, e nós aqui na grama. Isso pode pesar um pouco a nosso favor, junto com a força do nosso elenco”, completou.

O goleiro Davi Fagundes reforçou o clima de confiança no grupo e a expectativa por um resultado positivo diante da torcida. “A gente vem trabalhando duro durante a semana e está com a expectativa lá em cima. Já entramos focados em buscar os três pontos em casa”, disse.

O jogador também destacou o estudo feito sobre o adversário e o equilíbrio esperado para o confronto. “Vai ser um jogo pegado, com as duas equipes preparadas. Mas acreditamos que, na vontade e na raça, podemos fazer a diferença”, afirmou.

De acordo com Davi, a equipe também trabalhou aspectos específicos visando o duelo. “A gente focou bastante em bola parada, na parte física e também nas bolas aéreas, que é um ponto forte deles. Estamos ajustando isso para chegar bem no jogo”, finalizou.

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