O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, se despediu das quartas de final do Masters 1000 de Mônaco, após embate de 2h40min contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev. O carioca (40º no ranking) fez jogo equilibrado nos dois primeiros sets contra o adversário de 28 anos: perdeu no detalhe o primeiro set (7/5) e depois arrancou o empate na parcial seguinte - 7/6 (3). No terceiro e decisivo set, a experiência de Zverev pesou mais e Fonseca acabou superado por 6/3, perdendo a vaga na semifinal por 2 sets a 1.

Apesar do revés, a campanha em Mônaco foi a melhor da curta carreira do carioca em torneios da categoria Masters 1000, que ficam atrás somente dos Grand Slams, com pontuação de 1500. Antes de cair contra Zverev, Fonseca deixou pelo caminho o canadense Gabriel Diallo (36º), o francês Arthur Rinderknech (27º), e o italiano Matteo Berretini ex-top 10 e atual 90º no ranking.

Fonseca All Fired Up!



Joao Fonseca takes the second set vs Zverev to force a third and deciding set#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/UpL6w33QHk ATP Tour (@atptour) April 10, 2026

''Acho que ele [João Fonseca] é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e [vai] estar entre os principais jogadores'', analisou Zverev, que enfrentará o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, na semifinal na sexta (11), a partir das 8h30 (horário de Brasília).

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Com o desempenho em Mônaco, Fonseca somou mais 400 pontos e deverá subir para a 35ª posição no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que será atualizado na próxima segunda (13).

O jovem brasileiro duelou contra os dois melhores tenistas do ranking mundial neste início de temporada. Em Indian Wells (Estados Unidos), ele foi superado após jogo parelho com o número 2 Jannik Sinner (Itália), após dois tie-breaks. Depois, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami (EUA), Fonseca enfrentou o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, (EUA), sendo superado por um duplo 6/4.

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