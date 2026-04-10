(UOL/FOLHAPRESS) - A última bateria das quartas de final masculinas em Bells Beach confirmou um confronto brasileiro de peso na semifinal. Com uma atuação dominante, Gabriel Medina venceu Samuel Pupo e vai encarar o atual campeão mundial Yago Dora na disputa por uma vaga na decisão da etapa de abertura do Circuito Mundial de Surfe de 2026.

O QUE ACONTECEU

Samuel Pupo começou mais ativo na bateria. Em cerca de 10 minutos, já havia surfado duas ondas - um 2,67 na primeira tentativa e, depois, um 5,50, mesmo sem a prioridade.

Medina, por outro lado, adotou uma estratégia mais paciente. Esperou pela onda da série - e ela veio após 15 minutos. Com leitura precisa, o tricampeão mundial encontrou uma parede com potencial e executou cinco manobras fortes, jogando muita água para garantir um 9,00 - a maior nota do campeonato até então.

A partir daí, o ritmo da bateria mudou. Mesmo sem prioridade, Medina encaixou uma segunda onda eficiente, menor, mas suficiente para somar 6,17 e abrir vantagem confortável.

Samuel ainda tentou reagir. Seguiu ativo, encontrou boas ondas e chegou a melhorar sua segunda nota com um 5,93, além de um aéreo discreto durante a bateria.

Nos minutos finais, a disputa ganhou em desempenho. A três minutos do fim, os dois surfaram: Samuel conseguiu um 8,00 em uma boa onda, mas Medina respondeu à altura. Com um aéreo na finalização, elevou sua segunda nota para 8,40 e sacramentou a vitória por 17,40 a 13,93.

YAGO DORA NA SEMI

Antes, Yago Dora já havia assegurado sua vaga na semifinal ao bater o italiano Leonardo Fioravanti por 13,00 a 9,00. O atual campeão mundial apostou na paciência, esperou pelas melhores oportunidades e construiu a vitória com notas consistentes, incluindo um 7,00 em sua primeira onda.

Nos minutos finais, Yago ainda encontrou uma onda no inside para melhorar sua segunda nota e garantir o resultado. Com a classificação, o Brasil já tem presença garantida na final da etapa.

MIGUEL PUPO NA OUTRA SEMI

Do outro lado da chave, a primeira semifinal também já está formada. O americano Griffin Colapinto venceu o japonês Kanoa Igarashi e vai enfrentar Miguel Pupo por uma vaga na decisão em Bells Beach.