SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A taça do torneio UEFA Champions League estará exposta em São Paulo e poderá ser visitada pelo público gratuitamente neste sábado (11) e domingo (12), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Além do troféu, é possível ver uma instalação com memorabilia oficial da copa europeia, reunindo objetos e registros que ajudam a contextualizar a trajetória e a dimensão histórica do torneio. A ação integra uma iniciativa da Heineken.

Quem quiser estender o passeio poderá visitar também o Museu do Futebol, instalado no estádio, que reúne experiências audiovisuais e interativas, além de exposições relacionadas ao esporte. Os tíquetes são vendidos na bilheteria por R$ 24 (inteira).

Entre as exposições em cartaz está "Os Reis do Futebol - O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925", que revisita a primeira excursão internacional de um clube brasileiro, realizada nove anos antes da estreia da seleção brasileira em Copas do Mundo.

A mostra apresenta documentos, imagens e objetos centenários da campanha vitoriosa na França, Suíça e Portugal, com nove vitórias em dez jogos. Taças, bolas de couro, a réplica do uniforme e a mala de Arthur Friedenreich -artilheiro da viagem- ajudam a reconstituir a travessia de navio, os jogos disputados sob frio e neve e o impacto que rendeu ao time o título de "reis do futebol" na imprensa europeia.

A Champions League está na etapa das quartas de finais. Ainda disputam o torneio Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Sporting, Real Madrid, Bayer de Munique, PSG e Liverpool.

Exposição da taça da UEFA Champions League

Estádio do Pacaembu - pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu, região oeste. Sáb. (11) e dom. (12), das 12h às 18h. Grátis

Museu do Futebol

Pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu, região oeste. Ter. a dom., das 9h às 17h. Ingr.: R$ 24 (inteira)