SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca vai encarar o chileno Alejandro Tabilo (atual 39° no ranking) na estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha, a partir da próxima semana.

A data e o horário da partida ainda serão divulgados pela ATP. A primeira rodada será disputada entre segunda-feira e terça-feira.

Fonseca já enfrentou Tabilo duas vezes e perdeu em ambas. A primeira foi nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024. A segunda aconteceu nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires deste ano.

Fonseca pode rever um rival que venceu nesta semana em Monte Carlo. Se passar de Tabilo, o brasileiro vai encarar o vencedor de Arthur Rinderknech e Alex Michelsen. O primeiro deles foi derrotado por João na segunda rodada do Masters 1000, em Mônaco.

O brasileiro está do mesmo lado da chave que o americano Ben Shelton, atual 8° no ranking. Se ambos avançarem nas primeiras rodadas, podem se enfrentar nas quartas de final. O torneio conta com a presença de outro top 10 -Alexander Zverev, 3° do mundo e algoz de Fonseca em Monte Carlo, está do outro lado do chaveamento.