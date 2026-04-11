SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerou revolta na Espanha um vídeo publicado na conta oficial do Colonia Moscardó, clube que disputa a quarta divisão do Campeonato Espanhol. As imagens exibem o presidente da agremiação, Javi Poves, correndo atrás de jogadores muçulmanos do elenco, com uma perna de presunto nas mãos.

O intuito da publicação, segundo o dirigente de 39 anos, era atrair torcedores para a partida deste sábado (11), contra o Orihuela, em Madri. Ele afirmava que a equipe madrilena ofereceria ao público presente no estádio Román Valero uma apresentação de "qualidade máxima", tal qual a do presunto ibérico.

Diante das reações negativas, que apontaram racismo e xenofobia, o clube retirou o vídeo de seus perfis nas redes sociais. Poves produziu outra gravação, de três minutos e meio, explicando a atitude, sem pedir desculpas. Segundo ele, tudo não passou de um gracejo irrelevante que não deveria ter tomado maiores proporções.

"Retiramos porque há pessoas que querem usar o vídeo para atacar o Moscardó. Não pode ser assim. Se querem atacar o Moscardó, que seja de frente. Vai ser a última vez que vou participar das redes sociais do Colonia Moscardó. Foi algo feito com simpatia, como uma brincadeira sem importância, sem nenhum cunho religioso", afirmou.

"Eu devo ter vivido em mais países muçulmanos do que 99% das pessoas que estão vendo este vídeo. Em algum momento da minha vida, eu considerei me converter ao Islã, porque é uma das religiões pelas quais eu canalizei uma espiritualidade maior. Portanto, a mim, a mim, falar do Islã... Não dá", acrescentou.

Poves chegou a dizer "sinto", porém ficou longe de uma retratação. De acordo com ele, "todas as pessoas que se sentiram ofendidas vão por um mau caminho". Por causa das críticas, o presidente anunciou que vai evitar aparições públicas, mantendo sua atuação no clube restrita aos bastidores.

"A partir de agora, vou me preparar para a próxima função da minha vida, que será a de pastor. Estou me formando como pastor para conduzir ovelhas, para cultivar tomates, berinjelas etc.", disse, em tom de desabafo. "Mas isto se acabou. Não vão utilizar a figura de Javi Pobes para atacar o Moscardó", concluiu.

Ex-jogador, Javi Poves construiu uma carreira como zagueiro em times pequenos da Espanha, sendo o maior deles o Sporting Gijón. Como dirigente, acostumou-se a fazer publicações polêmicas nas redes sociais, com o intuito de chamar a atenção. No ano passado, chegou a se vestir como Jesus Cristo para "ativar a fé" dos torcedores.