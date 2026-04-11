SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória venceu o São Paulo na tarde deste sábado (11), no Barradão, por 2 a 0. O embate abriu a 11ª rodada do Brasileirão.

Cacá e Ramon marcaram os gols da vitória rubro-negra, um tento em cada tempo. Lucas Ramon ainda foi expulso, já na etapa final.

O São Paulo foi a campo sem oito jogadores, incluindo titulares recorrentes, como Arboleda, Sabino, Lucas Moura, Luciano, Calleri e Bobadilla.

O triunfo levou o clube de Salvador à 11ª posição da tabela, com 14 tentos somados. O Tricolor, enquanto isso, estacionou nos 20 e pode deixar a vice-liderança ainda nesta rodada.

O Tricolor volta a campo às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no Morumbis, contra o O'Higgins, pela Copa Sul-Americana.

O Vitória, enquanto isso, recebe o Piauí na quarta, às 21h30, pela Copa do Nordeste.

Lances importantes

Defendeu! Marcos Antônio recebeu boa bola de frente para o gol e dentro da grande área. O camisa 8 chegou batendo com força, e Lucas Arcanjo fez boa defesa para mandar para escanteio.

Impedido. Baralha conseguiu boa bola em profundidade para Kayzer, correndo nas costas de Alan Franco. O atacante passou pelo marcador e acabou desarmado por Rafael, na saída do gol. O lance depois foi parado por impedimento.

1 a 0! Ramon cobra falta dentro da área, e Nathan Mendes desviou. O zagueiro Cacá se livrou da marcação, dominou a bola viva e só teve o trabalho de tirar de Rafael, de cara para o gol. Placar aberto.

Na zaga. Ferreira recebeu boa bola na esquerda e ficou de frente para a marcação. O camisa 11 sambou para cima do adversário, cortou para a direita e arriscou finalização da entrada da área, mas a bola foi desviada em escanteio.

Expulso. Matheuzinho ganhou bola no meio-campo, e Lucas Ramon tentou um corte. O lateral tricolor errou o tempo de bola e acabou acertando um chute no queixo do jogador do Vitória, que foi para o chão. O árbitro não pensou duas vezes e mostrou o vermelho direto para o são-paulino.

O que foi isso? Após cruzamento passar por toda a defesa do São Paulo, a bola ficou viva na ponta da pequena área. Kayzer e Ramon apareceram livres, mas acabaram se chocando, tropeçando e perdendo a chance de finalizar.

No poste. Erick bateu falta pela esquerda e, ao invés de cruzar para a área, resolveu arriscar para o gol. A bola explodiu na trave esquerda de Rafael.

2 a 0! Erick trouxe para dentro e fez passe na entrada da área para Baralhas. O botucatuense deu um passe de calcanhar para a ponta da área, encontrando Ramon. O lateral dominou, ganhou território e venceu Rafael. Vitória encaminhada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 x 0 SÃO PAULO

Data e horário: 11 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Tarzia e Baralhas (VIT); Marcos Antônio, Tetê e Rafael Toloi (SAO)

Cartão vermelho: Lucas Ramon (SAO)

Gols: Cacá, 34'/1°T; Ramon, 37'/2°T (VIT)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas, Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Toloi e Enzo Díaz (Wendell); Marco Antônio, Danielzinho (Lucca) e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê). Técnico: Roger Machado.


