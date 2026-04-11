A paranaense Bárbara Domingos, a Babi, classificou-se à final da apresentação com a bola, com a sexta melhor nota (27.100). Mesma posição com a qual avançou à briga por medalha nas maças (aparelho semelhante a um pino de boliche), confirmada neste sábado, após a nota 27.600 que atingiu na eliminatória da última sexta-feira (10).

Assim como Babi, a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, teve de esperar as ginastas deste sábado se apresentarem para celebrar a classificação à final da exibição com a fita, com a sétima nota (26.550). Ela também se apresentou nessa sexta (10).

No conjunto, o quinteto formado pela alagoana Duda Arakaki, a paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e a amazonense Maria Paula Caminha avançou à final da série mista (três arcos e dois pares de maças) com a oitava nota (23.700), embalado pela música "Abracadabra", de Lady Gaga.

Na sexta, elas já tinham se classificado na exibição das cinco bolas, ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé, com o quinto melhor desempenho (24.650).

"Podemos considerar que tivemos uma participação satisfatória. Claro que sempre queremos mais, sabemos que elas podem mais, mas entendemos que é um momento de construção. Estrear uma série nova sempre traz desafios, e faz parte do processo ajustar detalhes e ganhar confiança a cada apresentação", avaliou a técnica do conjunto, Camila Ferezin, ao site da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

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