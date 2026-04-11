SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo tenso, equilibrado e de pouca inspiração no Beira-Rio, Inter e Grêmio empataram neste sábado (11) sem gols pela 11ª rodada do Brasileirão.
Na primeira etapa, o Inter teve a grande chance de abrir o placar com Borré. O atacante colombiano parou em grande defesa de Weverton.
Nos 45 minutos finais, a melhor chance de tirar o zero do placar foi gremista. Após boa defesa de Rochet, Nardoni perdeu oportunidade incrível.
No fim do jogo, o zagueiro Viery, do Grêmio, foi expulso. O Inter se lançou ao ataque em busca do gol da vitória, mas a igualdade persistiu.
A igualdade mantém os times no meio da tabela e empatados em pontos: 13. O Grêmio, com zero gol de saldo, é o 11º; o Inter, com saldo negativo de 1, é o 13º - o Vasco, que também tem 13 pontos, supera os colorados no número de gols marcados (16 a 9).
O Grêmio volta a campo na próxima terça, quando encara o Deportivo Riestra (ARG), pela Copa Sul-Americana. Já o Inter só volta a campo no dia 19 (domingo), quando recebe o Mirassol, na sequência do Brasileirão.
Linha do tempo da partida
Primeiro tempo
Weverton salva! Aos 17 minutos, o Grêmio errou na saída de bola, Alan Patrick ficou com a bola e serviu Borré, que dominou na grande área e bateu forte, buscando o canto. O goleiro do Grêmio caiu e espalmou, evitando o primeiro gol colorado.
Segundo tempo
Perdeu! Aos 13, após cobrança de escanteio no meio da área, Viery desviou de primeira para o gol e Rochet fez grande defesa. No rebote, dentro da pequena área e com o goleiro batido, Nardoni cabeceou por cima.
FICHA TÉCNICA
INTER X GRÊMIO
Data e horário: 11 de abril (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Cartões amarelos: Borré, Villagra, Mercado, Bernabei (INT); Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Carlos Vinícius (GRE)
Cartão vermelho: Viery
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Villagra (Kayky), Bruno Henrique e Alan Patrick (Alan Rodríguez); Carbonero (Thiago Maia), Vitinho e Borré (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano
Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Nardoni e Arthur; Tetê (Enamorado), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.