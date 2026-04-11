SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucas horas após publicar uma mensagem enigmática sobre o próprio futuro, Memphis Depay voltou a se manifestar nas redes sociais, rebatendo críticas sobre sua relação com a seleção holandesa e explicando a ausência no clássico contra o Palmeiras

Com uma foto da apresentação no Corinthians, Memphis disse que tem um propósito no clube que vai além da Copa do Mundo. O atacante holandês disse que trata o clube paulista como prioridade na carreira neste momento.

Memphis ainda disse que insistiu para jogar o clássico contra o Palmeiras neste domingo (12), às 18h30, mas que isso não será possível. O camisa 10 do Corinthians trata uma lesão na coxa direita e já ficou fora da partida contra o Platense (ARG), na Libertadores.

O jogador ainda avaliou que o Corinthians está aquém do que pode como clube, apesar dos títulos recentes. "Não é o suficiente, nem de longe o que poderíamos ser capazes".

Veja o texto de Memphis na íntegra

Eu lembro desse momento [apresentação no clube] como se tivesse acontecido hoje!

Propósito... é isso que eu estou vivendo.

Quando você fala a verdade sobre coisas que não deveriam ser faladas, os ataques vêm.

Mas eu me mudei para o Brasil e para o Corinthians porque é isso que meu Propósito na vida decidiu.

Eu posso lidar com as acusações da mídia, ou de outros que estão usando esse momento para me cancelar porque tem uma Copa do Mundo chegando... mas vocês estão totalmente errados!

Minha prioridade é o Corinthians, ponto final, desde o começo e isso vai além da Copa do Mundo.

Tanta informação errada sai por aí e eu tenho que ficar quieto sobre isso e assistir enquanto todo mundo dá sua opinião sobre o que você pensa ou o que você sente, isso não é saudável.

Eu insisti para jogar amanhã, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros...

Isso é doloroso e frustrante..

Mas de novo, os jogadores não podem falar sobre isso, mas são os que levam a culpa. Errado!

Você não pode simplesmente xingar os jogadores só porque estamos nos machucando..

Temos que olhar mais a fundo e fazer perguntas.

19 meses eu estou aqui e eu estou estudando o que significa Corinthians e dia após dia eu entendo melhor, mas faz só 19 meses, não é muito tempo.

Precisamos levar o Corinthians para onde ele pertence, juntos... todo mundo!

Competindo por todos os títulos!

Sendo do tamanho do Corinthians, temos que olhar com uma visão muuuito maior.

Conseguimos coisas lindas juntos, mas isso não é o suficiente, nem de longe do que poderíamos ser capazes.

Nos bastidores, estamos trabalhando em vários projetos positivos que eu estou animado para o Brasil e para o Corinthians!

Mas muitos de vocês focando no dinheiro enquanto não têm ideia ou detalhe nenhum sobre esse assunto... isso só traz energia negativa.

Seja o que meu propósito decidir, eu mantenho a cabeça erguida e o peito estufado.

É só meu espírito Ashanti que nunca vai me deixar.

Amanhã outra vitória contra

Se você não está com a gente, está contra a gente.

Memphis