SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua estreia na Fifa Series, torneio de amistosos internacionais que promove uma edição feminina pela primeira vez neste ano, a seleção brasileira de futebol goleou a Coreia do Sul por 5 a 1.

A partida foi disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite deste sábado (11). O Brasil é sede de um dos quatro grupos femininos do torneio --participam dele, além da seleção anfitriã, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia.

O Brasil não encontrou grandes dificuldades para dominar a partida. A seleção pressionou as adversárias sul-coreanas desde o início do jogo e teve várias chances de marcar ao longo do primeiro tempo.

A Coreia do Sul tentou reagir e equilibrar a disputa, mas a equipe brasileira abriu o placar aos 41 minutos da primeira etapa. Ary Borges recebeu um cruzamento de Yasmin, tabelou com Isa Haas e finalizou.

O Brasil manteve o ritmo ofensivo e marcou uma sequência de gols no segundo tempo: Ludmila logo na volta ao gramado, Dudinha de meia-bicicleta aos 12 minutos, Kerolin aos 15 e Tainá Maranhão aos 37.

Pouco antes do fim da partida, aos 41 minutos, Park Soo-Jeong aproveitou uma falha da goleira Lelê e fez o único gol da Coreia do Sul no amistoso.

Depois de uma temporada com resultados expressivos em 2025 --a equipe conquistou a Copa América e terminou o ano com dez vitórias, dois empates e três derrotas, com 39 gols marcados e 18 sofridos--, a seleção brasileira vinha tendo um desempenho irregular neste ano.

Nos amistosos que disputou nos primeiros meses de 2026, o Brasil goleou a Costa Rica por 5 a 2, mas sofreu duas derrotas consecutivas em seguida --para a Venezuela, por 2 a 1, e para o México, por 1 a 0.

A seleção comandada por Arthur Elias volta à Arena Pantanal na próxima terça-feira (14) às 22h30 no horário de Brasília (21h30 em Cuiabá) para enfrentar a Zâmbia e pega o Canadá no mesmo horário no próximo domingo (18).

A Fifa Series tem o objetivo de apoiar seleções masculinas de federações com menos recursos e fomentar o desenvolvimento do futebol feminino. O torneio não oferece troféu nem premiação em dinheiro, mas a federação custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

Além do Brasil, a Costa do Marfim, o Quênia e a Tailândia sediam grupos da competição feminina. No total, 34 equipes masculinas e 16 femininas participam da Fifa Series 2026.