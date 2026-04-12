SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jannik Sinner venceu o duelo com Carlos Alcaraz pelo título do Masters 1000 de Monte Carlo e pela liderança do ranking mundial do tênis. O italiano deu sequência à sua ótima fase e derrotou o espanhol por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em uma final de duas horas e 15 minutos neste domingo (12).

O resultado deixou o campeão com 13.400 pontos na classificação da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Ele ultrapassou o vice-campeão (13.240) e retomou a primeira colocação, algo possível graças a seu desempenho 100% nos torneios da série Masters 1000 ?a segunda mais importante do circuito, atrás apenas dos quatro Grand Slams.

O novo líder já havia levado o "Sunshine Double", a dobradinha nas disputas em Indian Wells e Miami, nos Estados Unidos. Com a trinca em Monte Carlo, ele repetiu o que só o sérvio Novak Djokovic havia alcançado, em 2015. Incluído na conta o troféu em Paris no fim do ano passado, os últimos quatro Masters 1000 ficaram com Sinner.

"O resultado é incrível, voltar ao número um significa muito para mim. Ao mesmo tempo, como sempre digo, o ranking é secundário. Estou muito feliz por conquistar pelo menos um grande troféu nesta superfície", disse o italiano, com sua maior taça em campeonatos de saibro nas mãos. "Hoje, o nível foi muito alto de ambos os lados."

Foi o 17º encontro dos tenistas que vêm dominando o circuito. O retrospecto geral ainda é favorável a Alcaraz, que tem dez vitórias, contra sete de Sinner. Eles não se enfrentavam desde novembro, quado o italiano venceu a decisão do ATP Finals ?o torneio que reúne os oito melhores da temporada.

"É impressionante o que você está conquistando agora", disse o espanhol ao adversário na cerimônia de premiação em Monte Carlo, no principado de Mônaco. "Apenas um homem na era aberta tinha vencido o Sunshine Double e depois Monte Carlo. É algo incrível. Parabéns por tudo, pelo trabalho que você está fazendo com sua equipe."