O brasiliense Max Batista dos Santos foi o 26º (1h31min51s) e o cearense João Paulo de Oliveira chegou na 67ª posição (1h50min40s). O paraense Lucas Mazzo e o catarinense Matheus Correa não finalizaram a disputa.

Além da medalha deste domingo, Caio tem quatro medalhas em Campeonatos Mundiais de Atletismo. Na última edição, em Tóquio (Japão), no ano passado, ele foi prata na maratona (que era disputada em 35 km) e ouro na meia-maratona (à época, 20 km). Mesma distância na qual o brasiliense conquistou a prata olímpica nos Jogos de Paris (França), em 2024.

Equipes

A disputa por equipes, por sua vez, considera a soma das colocações dos três melhores atletas de cada país em determinada prova. Quanto menor a soma, melhor para o resultado do grupo.

Na maratona feminina, o Brasil teve a carioca Viviane Lyra terminando em quinto lugar, com tempo de 3h34min53s; a brasiliense Gabriela Muniz ficando em 11º (3h46min07s) e a catarinense Mayara Vicentainer em 12º (3h47min09s). A somatória de posições (28) deixou a equipe brasileira na terceira colocação. A paulista Thaissa Gabrielle Cunha e Elianay Barbosa, de Brasília, não concluíram.