SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - Palmeiras e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo realizado na Neo Química Arena.

O Corinthians termina a rodada como 16° colocado, com 11 pontos, enquanto o Palmeiras segue na liderança, com 26 pontos.

Empate é resultado positivo para o Alvinegro. Com as expulsões de André, no primeiro tempo, e Matheuzinho, no segundo, o Corinthians poderia ter saído da rodada com um resultado muito pior. No entanto, o empate deixa o clube somente um ponto na frente do Cruzeiro, que abre o Z4.

Corinthians teve dois expulsos. André e Matheuzinho tomaram cartão vermelho da partida.

Palmeiras perde chance de disparar na liderança. Com o resultado, o Alviverde fica 6 pontos a frente do Flamengo. Porém, a equipe carioca tem uma partida a menos no campeonato. Uma vitória hoje deixaria o Palmeiras com essa vantagem garantida.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (15), contra o Deportivo Santa Fé, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. O Palmeiras volta a ação na quinta-feira (16), também pela Libertadores, contra o Sporting Cristal.

Primeiro tempo é marcado por expulsão e faltas. Os primeiros 45 minutos do clássico não foram animadores. Foram 21 faltas na primeira metade do confronto, e o momento mais marcante do embate foi a expulsão de André, que fez gesto obsceno e recebeu o vermelho após revisão do VAR. Somente o Corinthians chutou a gol no período, mas sem expressar perigo para Carlos Miguel.

Segundo tempo exigiu dos dois goleiros e teve expulsão. Hugo Souza, que mal havia sujado o uniforme na primeira etapa, teve que trabalhar algumas vezes na segunda etapa, em chute de Mauricio, desvio contra de Gabriel Paulista e falta de Andreas. Já Carlos Miguel defendeu a melhor chance do Corinthians no jogo, quando Yuri Alberto ficou sozinho com o goleiro, mas tendo o chute defendido. Quanto a expulsão, Matheuzinho foi expulso com um vermelho direto, após agredir Flaco López.

Primeiro perigo real é do Corinthians. Aos 30 minutos, Garro lançou Yuri Alberto, que disparou pela linha de fundo, entrou na grande área e bateu forte. A bola foi para fora.

André é expulso. Aos 32 minutos, o jogador corintiano sofreu falta de Andreas. Ao levantar, fez gesto obsceno. O VAR revisou o lance e chamou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que após observar, expulsou André.

Corintianos reclamam de agressão. Já nos acréscimos do primeiro tempo, após trombada com Ramon Sosa, Matheuzinho caiu no chão, reclamando de cotovelada. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito, mas o VAR revisou e não indicou falta. O árbitro deu bola ao chão.

Segundo tempo começa mais ativo. Já no primeiro minuto, o Corinthians subiu ao ataque. Kayke bateu de fora da área e Carlos Miguel espalmou para fora da área.

Mauricio enche o pé, e Hugo defende. Aos 2 minutos, após escanteio, a bola parou com Mauricio, que chutou forte de fora da área. Hugo espalmou para cima, dando escanteio para o Palmeiras.

Kayke faz lance bonito, mas Bidon é travado. Kayke ficou sozinho após passar tranquilamente por Marlon Freitas. Ele cruzou para Bidon, que, na pequena área, foi travado por Andreas Pereira.

Gabriel Paulista quase faz contra, mas Hugo salva. Aos 20 minutos, Allan cruzou na pequena área, e Gabriel Paulista empurrou contra o próprio gol. Hugo Souza reagiu rápido e impediu o gol contra.

Corinthians com dois a menos. Matheuzinho fez falta em Flaco López sem bola e tomou o segundo cartão amarelo. O VAR chamou e anulou o amarelo, indicando que a falta era para vermelho direto.

Carlos Miguel salva o Palmeiras. Aos 30 minutos, após contra-ataque, Yuri Alberto ficou cara a cara com o goleiro alviverde. Sozinho, o camisa 9 chutou forte, mas o goleiro defendeu, dando escanteio para o Corinthians.

Hugo Souza de novo. Já nos 45 do segundo tempo, em cobrança de falta, Andreas Pereira passou pela barreira, mas parou no goleiro alvinegro.

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FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 0 PALMEIRAS

Data e horário: 12 de abril de 2026, às 18:30 (de Brasília)

Competição:11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Marlon Freitas (PAL)

Cartões vermelhos: André e Matheuzinho (COR)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheusinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André; Bidon, Garro (André Carrillo) e Kayke (Lingard); Yuri Alberto, Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven (Arthur); Marlon Freitas (Lucas Evangelista) e Andreas Pereira; Allan, Maurício (Luighi) e Ramón Sosa; López. Técnico: João Martins (auxiliar)